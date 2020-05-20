С начала года в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали более 1800 пьяных водителей

С начала года сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 1872 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 639 человек отказались пройти медосвидетельствование. Кстати, 378 водителей ранее уже наказывали за пьяную езду.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой угрозу жизни и здоровью всем участникам дорожного движения и не редко приводит к ДТП.

Неравнодушные граждане могут сообщить о достоверных фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения на телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38 или 8 (999)-374−36−13 (WhatsApp, Viber).



За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного нарушения человеку грозит уголовная ответственность.