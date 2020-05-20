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С начала года в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали более 1800 пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

С начала года в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали более 1800 пьяных водителей

Из них 378 человек ранее уже наказывали за данное нарушение.

С начала года сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 1872 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 639 человек отказались пройти медосвидетельствование. Кстати, 378 водителей ранее уже наказывали за пьяную езду.
 
Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой угрозу жизни и здоровью всем участникам дорожного движения и не редко приводит к ДТП.
 
Неравнодушные граждане могут сообщить о достоверных фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения на телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38 или 8 (999)-374−36−13 (WhatsApp, Viber).

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного нарушения человеку грозит уголовная ответственность.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:12 +1
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