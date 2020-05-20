Мнения: туляки соскучились по набережной, спортклубам, кафе и друг другу

Мы спросили у туляков: по чему они скучают больше всего? О чем мечтают и что сделают в первую очередь, когда карантинные ограничения будут сняты?

Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. Вот уже наметились первые послабления – тулякам разрешили гулять в парке, плавать в бассейне и посещать некоторые бутики. Но еще очень много приятных, милых сердцу вещей под запретом. Мы спросили у туляков: а по чему они скучают больше всего? О чем мечтают и что сделают в первую очередь, когда карантинные ограничения будут сняты?

Алексей Соколов, пиарщик «Октавы»:

Алексей Соколов – За время карантина понял, как сильно не хватает мест, к которым мы так привыкли. Я очень сильно соскучился по кинотеатрам! Не могу сказать, что очень часто ходил туда до карантина, но пару раз в месяц посещал точно, и закрытие кинозалов срезало часть любимого досуга. Удивительно, но оказалось, что не хватает торговых центров, – прогулка и небольшой шопинг спасали от скуки, добавляли позитивных эмоций от «маленьких радостей».

– Такая же история с кафе и барами – до карантина был не большой ходок, но само отсутствие возможности посещения уже сыграло роль: теперь хочется зайти в любимый Lil Pil, выпить кофе с каким-нибудь вкусным десертом за столиком Mr. Cup. Не хватает шумного полного зала на лекциях в «Октаве»! Ну и, конечно же, очень не хватает набережной – погода уже позволяет прогуливаться там, встречать закаты... Очень жду, когда наконец мы сможем вернуться к привычному досугу!

Юлия Малова, микробиолог тульского пивзавода «Балтика»:

Юлия Малова, микробиолог тульского пивзавода «Балтика» – Мне очень не хватает театра, я большой его любитель. Причем люблю не только наш тульский театр – при любой возможности стараюсь посещать театры Москвы. Мои любимые – «Ленком», «Сатирикон», Театр оперетты... К тому же я вообще обожаю Москву, так хочется туда сейчас – погулять, покататься в метро, сходить в театр, посидеть в кафе... А еще люблю Питер, у нас там родственники живут. Теперь неизвестно, как скоро можно будет с ними увидеться.

Евгений Ребров, ведущий, шоумен:

Евгений Ребров –Скучаю очень по работе, если честно. Тут же вот какое дело: моя работа – это постоянный праздник и большое скопление радостных людей. А теперь я уже полтора месяца практически не встречаюсь ни с кем, да и праздники проходят мимо. Свой собственный день рождения встречал в онлайн-конференции. Так что хочется живых людей вокруг. Ну и быть этим людям полезным, раз уж я говорю о работе. Что касается отдыха... Ну вот я проснулся в девять утра, ответил на сообщение, да и уснул до полудня. Как же тут скучать по отдыху, если только и делаешь, что отдыхаешь? :)

Лариса Алленова, преподаватель французского языка:

Лариса Алленова – Очень жду открытия замечательного театрально-концертного центра «Эрмитаж» в «Ликерке». Там так много всегда интересного: актеры, музыканты, художники... Соскучилась! Не хватает душевности. Скучаю по Платоновскому парку, он у нас такой европейский.

Макс Котенев, фотограф ПФК «Арсенал»:

Макс Котенев – Соскучился по кино – хочется уже что-то посмотреть на большом экране. Плюс сам поход в кино как своеобразный ритуал, что ли. Соскучился по катанию в парке – именно там можно покататься на доске, на роликах, на велике без машин, сейчас буду нагонять упущенное время. А еще – по свободному выезду из Тульской области. Иногда хочется покататься по достопримечательностям в соседних областях.

Елена Аксенова, менеджер по продажам:

Елена Аксенова – Карантин не исключил жизненно важные услуги из моей жизни. Вполне можно прожить без кафе и ресторанов. Но по салатику из «Башни» я соскучилась. Скучала по парку – люблю кататься там на велике и роликах. И еще очень сильно скучаю по родным краям. То, что я не могу выехать всего лишь в соседнюю Орловскую область, меня очень беспокоит. Еще, конечно, очень грустно, что этот май, в отличие от моего прошлого мая, уже не насыщен путешествиями в другие страны.

Олег Татаринов, председатель Тульской облдумы 4-го созыва:

Олег Татаринов – Скучал по парку, бассейну, бане. Это то, что в моем графике было всегда. Жду встречи с друзьями, очень по ним соскучился. Общаемся с друзьями в бане, на рыбалке, поездках на квадроцикле на природу. Скучаю по Оке, где мы в выходные проводим время. По фитнес-клубу «Гоголь» и его персоналу, и очень жду встречи. По возможности путешествовали на машине по России, часто ездили по святым местам: Дивеево, Нило-Столобенская пустынь, Валаам. Планировал поездки на майские праздники, перенёс.

– Поездку в Крым на машине пропустил в апреле, по традиции встречаю весну там и путешествую по всему Крыму. Совсем не скучаю по ресторанам, заграницам, концертам. Зато скучаю по футболу, особенно по встречам «Арсенала» на тульском стадионе. Там, кроме футбола, тоже общение с друзьями. Скучаю по спортивным мероприятиям, которые смотрел по телевизору, сейчас всё на стопе. Самоизолированы с семьей, так что общения хватает. Родители, внуки, дети, времяпрепровождение в деревенском доме, и в Туле тоже в частном доме живу. Кстати, картошку и всё остальное посадили!

Любовь Афонина, проект-менеджер компании Digital Agency Dial:

Любовь Афонина – Мы всей семьей очень скучаем по кофейням: «КофеКульт», «Бари», «Сова», очень хочется прийти туда и посидеть в уютной обстановке. А еще хочется взять свежесваренный кофе и прогуляться по Казанской набережной – нам ее так не хватает. Сын скучает по детским развлекательным центрам, кинотеатру в ТРЦ «Макси» и пиццерии «Томато».

Евгений Макалов, президент БФ «Не молчи»:

Евгений Макалов – Я жду встречи с морем, несколько лет там не был. Но, конечно, в связи со сложившейся ситуацией можно и еще отложить поездку. Но точно всей семьей начнем прогулки по нашему любимому Центральному парку. Хотя дети очень ждут, когда откроют аттракционы и детские площадки, но погулять по его аллеям уже очень здорово. Будем рады, когда для посещений откроют набережную и Ясную Поляну.

Маргарита Коневская, видеограф:

Маргарита Коневская – Я жду встречи с родителями, как-то опасаюсь немного сейчас с ними встречаться... Очень хочу на природу с друзьями на шашлыки, даже всё равно куда, главное – атмосфера, погода же замечательная! А вот по ресторанам я и не соскучилась, отличная получилась экономия, готовлю дома всё самое интересное. А, да, сейчас вот прям не хватает мебельных магазинов, вот их жду, когда откроют.

Марина Панфилова, журналист:

Марина Панфилова – Прежде всего жду встречи с моим городом, который очень люблю, встречи со всеми его улицами, домами. Я родилась в Туле, прожила здесь всю жизнь и люблю гулять по ней в любое время года, особенно по любимому Заречью. Сейчас, когда по ночам смотрю по «Первому Тульскому» видеорепортажи «Тула онлайн», где можно увидеть пустые площади, набережную, мне грустно: кажется, что и опустевший город скучает по всем нам.

– И, да, конечно, не хватает встреч с друзьями – актерами, музыкантами, мечтаю, чтобы по-скорее открылись театры, концертные залы, особенно Тульский драмтеатр и филармония. Хочу, как и раньше, устраивать посиделки с подружками в кафе, ходить на шопинг (любимый бутик Zara): хоть мы и общаемся регулярно в Сети, мы всё равно разобщены. И, думаю, выражу общее мнение: мы соскучились даже по незнакомым людям, которых встречаем на улицах, по попутчикам в транспорте...

Анна Терешина, режиссер, актриса «Нового театра»:

Анна Терешина – Встречи, которых мы ждем... Я жду встречи со своей работой. Это самое важное, чего сейчас я лишена. Работа в театре предполагает общение многих людей, спектакли, репетиции, что, конечно же, в данной ситуации просто невозможно. Я скучаю по спектаклю «Маленький принц», который мы не успели выпустить в Тульском академическом театре драмы, хотя до премьеры оставалось буквально несколько дней.

– Я скучаю по маленькому уютному домашнему залу «Нового Театра», там тоже было много планов, которые пока пришлось отложить. Я скучаю по ученикам, по моим «детям» – воспитанникам театральной студии «Бенефис» в ДК «Ясная Поляна». Дети очень ждали премьеры спектакля, готовились. Надеюсь, что в следующем сезоне мы всё успеем наверстать и сделать еще больше. А еще стало тепло, и – честно – хочется сесть в машину и уехать. В любимый Питер, или в Москву – погулять, или в Тарусу – пройтись вдоль реки. Неважно куда, важно, что я скучаю по этой спонтанности и свободе передвижения.

Катерина Белова, фотограф:

Катерина Белова – Скучаю по своему фитнес-клубу «Космо-Gym». По съемкам мероприятий и многолюдных праздников. По цирку... По друзьям, с которыми из-за изоляции мы не можем встретиться. По Крыму, в который в этом году не удастся поехать... А еще по сотрудникам и всей редакции «Слободы» и Myslo, с которыми я сотрудничаю.

Наталия Морозова, директор модельного агентства «Красота и Стиль»:

Наталия Морозова – Хочу прогуляться по Ясной Поляне. Встретиться с подругами в «Салденсе». Открыть купальный сезон на Оке. Посмотреть интересную постановку. Собраться всей семьей на даче, прокатиться, наконец, на колесе обозрения около «Макси». А еще очень хочется в Питер и Крым.

Наталия Лиханова, корректор:

Наталия Лиханова – Скучаю по любимым занятиям с командой Tula Fitness, по родным и близким на других концах Тулы, ну и просто по центру города и его атмосфере, потому что сейчас мы заперты карантином в поселке Михалково.

Ирина Бессонова, старший кладовщик КБП:

Ирина Бессонова – Самая долгожданная для меня встреча – с моим любимым спортклубом «Легенда» на улице Металлургов, где я с огромным удовольствием встану на беговую дорожку. Мой тренер Сергей Цюпко будет нагружать меня упражнениями, а я, соскучившись по ним, буду их делать.Снова тренировки, замеры, демонстрация своей новой спортивной одежды, общение с такими же любителями здорового образа жизни, как и я. Потому что в изоляции большая проблема – это желание съесть всего и побольше, и надо сбросить то, что с карантином наелось.

Елена Суковатцева, предприниматель на рынке «Хопер»:

Елена Суковатцева – Очень скучаю по любимому спортзалу на Макаренко. По кафетерию на М. Горького, где висит объявление: «Закрыто навсегда». По возможности прыгнуть в машину и в выходной поехать в соседнюю область познавать новые места. По любимым пожилым покупателям, которые составляют основу в нашем спальном районе. И все эти ограничения можно переждать, если знать, что скоро всё будет по-прежнему.

– Но очень страшно за завтрашний день. Что многие будут думать не где, а что поесть. Не о путешествии за границу, а хватит ли бензина доехать на дачу. Это ведь нормально – иметь достойное качество жизни, а не существовать.

Друзья! А какие «послекарантинные» мечты есть у вас? Делитесь в комментариях! Пишите блоги! Говорят, если всем вместе чего-то страстно желать, Вселенная услышит, и всё обязательно случится! ;)



