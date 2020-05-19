В Ясногорском районе задержали пьяную женщину на «семерке»

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Экипаж вневедомственной во время патрулирования в Ясногорском районе обратил внимание на ВАЗ-2107, водитель которого нарушала правила дорожного движения. Сотрудники Росгвардии продолжили движение за пытавшейся скрыться машиной и все же остановили ее.

«Выяснилось, что водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства и установления личности на место происшествия был вызван экипаж ДПС», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

29-летнюю местную жительницу отстранили от управления транспортным средством. Проходить медицинское освидетельствования она отказалась.