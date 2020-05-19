В Ясногорске рухнувшая крыша придавила двух мужчин

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по ТО

Один пострадавший погиб на месте, второй в тяжелом состоянии.

В Ясногорском районе при обрушении несущих конструкций погиб один человек и еще один пострадал. Несчастный случай произошел во время работ по разбору дома. После получения информации о трагедии одним из первых на место происшествия прибыла вневедомственная охрана.

«Экипаж скорой медицинской помощи, который констатировал смерть одного из пострадавших. В ходе осмотра объекта сотрудниками Росгвардии под перекрытием был обнаружен еще один пострадавший с признаками жизни. Росгвардейцами совместно с сотрудниками регионального МЧС были приняты меры для поднятия перекрытия с помощью автомобильных домкратов и подручных строительных материалов», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

42-летнего мужчину извлекли из-под обрушившейся конструкции в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении Ясногорской больницы, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

В СУ СК РФ по Тульской области сообщили Myslo, что по факту происшествия проводится процессуальная проверка.