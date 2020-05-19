В Туле «сбежавший» грузовик повредил газопровод
ЧП случилось в Торховском проезде Пролетарского округа Тулы.
Днем 19 мая в Торховском проезде проводились работы по уборке мусора, в которых были задействованы мини-экскаватор и грузовик ГАЗ.
В ходе работ грузовик неожиданно покатился под горку. Он съехал в кювет, где врезался в газопровод диаметром 70 мм.
На место вызвали ДПС и представителей газовой службы. Первые на момент публикации новости оформляли ДТП, вторые проверяли газопровод на герметичность. Выяснилось, что труба только согнулась, утечки газа нет.
Пострадавших нет, грузовик отделался разбитой «лобовухой» и снес боковое зеркало.
Обновлено в 15.00: газопровод уже продолжительное время не используется по назначению. Опасности для окружающих нет.
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