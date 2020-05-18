Пожилая тулячка зарубила топором спящего брата

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Возбуждено и расследуется уголовное дело, в ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

В следственном отделе по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело статье «Убийство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за постоянных ссор 61-летняя женщина зарубила топором собственного брата – дождавшись, когда мужчина уснет, она нанесла ему несколько ударов по голове.

От полученных повреждений несчастный скончался на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении её под стражу. Расследование продолжается.