новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается мороз
Фото: pxhere.com

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается мороз

Ночью и утром 19 мая температура воздуха понизится до -2 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 19 мая в отдельных районах Тульской области ожидаются заморозки в воздухе от -2 до нуля.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните 01 или 112.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:04 +8
Другие статьи по темам
Событие
заморозкиморозпонижение температурыпохолоданиеГУ МЧС России по Тульской областиметеопредупреждение
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров
В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров
В Тульской области коронавирус подтвержден у 470 медработников
В Тульской области коронавирус подтвержден у 470 медработников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.