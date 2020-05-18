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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается мороз
Ночью и утром 19 мая температура воздуха понизится до -2 градусов.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 19 мая в отдельных районах Тульской области ожидаются заморозки в воздухе от -2 до нуля.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните 01 или 112.
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