Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается мороз

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 19 мая в отдельных районах Тульской области ожидаются заморозки в воздухе от -2 до нуля.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните 01 или 112.