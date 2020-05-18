Кому в Тульской области помогут с оплатой ЖКХ

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Получить субсидии на оплату коммунальных услуг теперь смогут больше людей, а сами выплаты вырастут едва ли не в два раза.

18 мая правительство Тульской области представило новые меры поддержки населения. Теперь выплаты на оплату ЖКХ в регионе будут превышать федеральный уровень и станут более доступными для людей.

С чего все началось?

Во время пандемии туляки стали меньше платить за ЖКХ. По статистике, платежи в конце марта и в апреле снизились примерно на 11-15%.

Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области:

Олег Дючков – Сложившаяся ситуация наложила отпечаток на деятельность сферы ЖКХ. Мы в министерстве постоянно отслеживаем ситуацию с расчетами: платежами жителей и перечислением средств коммунальным предприятиям. Количество платежей от жителей снизилось, это связано с тем, что некоторые семьи оказались в сложной жизненной ситуации, уровень доходов упал. Мы разработали законопроект, который позволяет расширить порядок представления субсидий на оплату ЖКХ.

Кто получает субсидии сейчас?

Федеральные стандарты определяют, что уровень расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги не должен превышать 22%. В Тульской области этот порог еще немного снижен для нескольких категорий. В регионе при среднедушевом доходе менее 6000 руб. оплата за ЖКХ не должна превышать 10%, при доходе от 6000 до 7500 руб. – 15%, свыше 7500 руб. – 22%.

Такие субсидии сейчас получают около 5,5 тысяч семей. Из бюджета Тульской области на 2020 год на это выделено 132,1 млн. руб.

Кто будет получать субсидию после изменений?

Для того, чтобы субсидии подросли и их могли получать больше людей, решено было внести изменения в региональный стандарт, определяющий категории нуждающихся.

Андрей Филиппов, министр труда и социальной защиты Тульской области:

Андрей Филиппов – Правительство Тульской области предлагает снизить допустимую долю от дохода семьи на оплату услуг ЖКХ по всем категориям. То есть для семей со среднедушевым доходом до 6000 руб. предельную долю предлагают снизить до 8%, при доходе от 6000 до 7500 руб. – до 13%, свыше 7500 руб. – 15%. Для этого из бюджета области нужно выделить 29,8 млн руб.

*количество получателей субсидии рассчитано предварительно.

А в деньгах это сколько?

Максимальный размер субсидий получат жители Тульской области со среднедушевым доходом до 6000 руб. в месяц. Для них выплата вырастет с 2800 до 3500 руб.

Жители со среднедушевым доходом от 6000 до 7500 руб., будут получать 2700 руб, вместо прежних 2200 руб. Для всех остальных граждан с доходом выше 7500 руб. размер субсидии вырастет в 1,7 раз.

Когда начнут действовать новые правила?

Законопроект одобрен губернатором и отправлен на рассмотрение в Тульскую областную Думу. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2020 года.

Если я уже получаю субсидии, нужно ли подавать заявление?

Если вы уже получаете субсидию, заново подавать заявление на выплаты не нужно. Как только законопроект будет принят облдумой, расчет будет произведен автоматически в новом формате.

Новые обращения потребуются только от тех, кто сейчас субсидию не получает. Но исходя из своих доходов и размера коммунальных платежей, теперь подходят под категорию нуждающихся в субсидии.

Обязательные условия для получения субсидии

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле в совокупном доходе семьи.

Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Как подать заявление?

В отделе социальной защиты населения по месту жительства.

В МФЦ.

На портале gosuslugi71.ru.

Какие документы нужно предоставить?

Сведения о документах, подтверждающие право владения или пользования помещением, в котором заявитель зарегистрирован по месту постоянного проживания, в качестве нанимателя по договору найма в частном жилищном фонде, члена жилищного, жилищно-строительного кооператива или другого специализированного кооператива.

Документы или копии, подтверждающие сведения о платежах за услуги ЖКХ, начисленных за последний месяц перед подачей заявления, и о наличии или отсутствии задолженности по оплате.

Сведения, подтверждающие право заявителя или членов его семьи на льготы, меры соцподдержки и компенсации по оплате ЖКХ в случае невозможности их получения в рамках электронного взаимодействия.

Сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении выплаты.