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Жителей Новомосковска приглашают сняться в несуществующем фильме

Жителей Новомосковска приглашают сняться в несуществующем фильме

Никакой официальной информации о съемках фильма в региональную Кинокомиссию не поступало. К тому же из-за коронавируса сейчас киносъемки запрещены.

В соцсетях распространяется информация, что в Новомосковске состоятся съемки военной драмы «Герои Расейняя». Местных жителей даже пригласили на кастинг.

– Локализация съёмочного процесса: г. Новомосковск. Дата съемок: с 20 по 31 мая. График довольно гибкий, актёрам предоставляется возможность сниматься в любой свободный для них день. Гонорар за один день съёмок — 2100 руб., — обещают авторы объявления.

Также уточняется, что «в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в Тульской области и продлением нерабочих дней всем участникам съемочного процесса будут выдаваться лицензированные цифровые пропуска на мобильные устройства для передвижения по городу». Выглядит это довольно странно, учитывая, что в регионе можно свободно перемещаться, исключение составляет лишь въезд/выезд из Тульской области.

Myslo обратился за комментарием в Кинокомиссию Тульской области. Нам пояснили, что к ним не поступало официальной информации от производителя о съемках.

– Обращаем ваше внимание, что в распространяемой информации содержится условие об оплате 279 рублей для получения «аккредитации», необходимого для «прохода» на съемочную площадку и питания. Убедительно просим вас не отправлять денежные средства незнакомым людям/организациям, — уточнили в Кинокомиссии.


Заместитель председателя Кинокомиссии региона Михаил Канаев:

Михаил Канаев

– Взимание платы для участия в кастинге — это явный признак того, что вы останетесь и без роли, и без денег. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и т. д. кинокомпании осуществляют за свой счет.

О готовящихся или находящихся в производстве кино- и телепроектах на территории Тульской области вы можете узнавать на нашем сайте или в наших группах в социальной сети ВКонтакте, Фейсбук и аккаунта в инстаграме.

Вы можете связаться с нами для уточнения информации о кастинге, объявление о котором вы увидели в социальных сетях или о проекте, если вас уже пригласили на роль.

Так что будьте бдительны и задумайтесь, прежде чем отправить деньги незнакомым людям.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:34 +5
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