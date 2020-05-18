Контракты кончились: в Туле некому отлавливать бездомных собак

Туляки жалуются, что вызвать службу по отлову бродячих животных не получается. Как так вышло, разбирался Myslo.

На днях Myslo рассказывал историю тульской пенсионерки Любови Соболь, дом которой уже несколько недель находится в кольце стаи бродячих собак. Вызвать службу по отлову собак женщина не смогла: сейчас отлавливать собак в городе некому.

По нашей информации, заявки от жителей администрация Тулы принимает, но пока они остаются без движения – новый контракт будет заключен в ближайшее время. Но точная дата на данный момент неизвестна, аукцион пока не объявлен.

Как так вышло?

«Континент+» – самый крупный приют в Тульской области, который в прошлом году выиграл сразу несколько контрактов на отлов животных в регионе. На его обслуживании были Тула и с десяток районов области.

Только в Туле «Континент+» должен был с января 2019 года отловить, вакцинировать, стерилизовать и, если нужно, вылечить 452 особи безнадзорных животных, а затем содержать их 180 дней. За это время сотрудники приюта должны были постараться найти хвостатым новый дом.

Но собак в Туле явно не 452, а гораздо больше. «Контрактные» места быстро закончились. Каких-то животных удавалось пристроить, на их место привозили новых.

В итоге уже в середине декабря 2019 года отлов был полностью прекращен.

Что сейчас происходит в «Континенте+»?

Сейчас в приюте живут порядка 1000 животных, их содержание теперь ведется исключительно за счет благотворительных средств. Периодически проводится сбор средств и кормов.

В группе Тульский областной приют «Континент+» регулярно публикуют посты о питомцах, которые ждут новых хозяев.

До проведения новых аукционов работа по отлову в Туле вестись не будет.

Новые требования закона

В пресс-службе администрации Тулы разъяснили, что поправки, вступившие в силу 27 декабря 2019 года в закон «Об ответственном обращении с животными», сформировали новые правила работы с бездомными животными.

Отлову не подлежат стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки.

Исключение: животных без владельцев, проявляющие немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.

Нормы работы с бездомными животными скорректировали и на местном уровне: 30 декабря 2019 года внесены изменения в постановления правительства ТО № 697 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Тульской области».

Животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности, возвращаются на прежние места их обитания.

Возвращают их через 30 календарных дней содержания с учетом завершения карантина, лечения (при необходимости), маркирования, вакцинации и стерилизации.

То есть, если обнаружено животное без владельца, у него нет неснимаемых или несмываемых меток, то оно подлежит отлову, но через месяц его – стерилизованное и вакцинированное – вернут на то место, где поймали.

Когда будут отлавливать животных в Туле?

Вот что ответили в администрации Тулы:

«В настоящее время в связи с перераспределением бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году, в целях разработки комплекса антикризисных мер по оптимизации расходов и обеспечения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования города Тулы администрацией города Тулы внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Тула в 2020 году.

Учитывая вышеизложенное, мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории города Тулы скорректированы с учетом имеющейся финансовой возможности, а поступающие обращения отрабатываются подрядной организацией с учетом очередности их поступления».

Где в Тульской области заключены контракты?

На данный момент контракты заключены только у восьми муниципалитетов Тульской области, согласно данным сайта госзакупок. В отличие от прошлого года, в этот раз решили не считать количество животных, которых нужно отловить, а работать с фактическим количеством и оплачивать содержание каждого пса отдельно.

В ходе торгов претенденты на контракт могли лишь снижать сумму содержания собаки. Общая же стоимость работ при этом не менялась – то есть чем дешевле цена от максимальной, тем больше животных пройдет через приют. Цена во всех «отыгранных» районах, кроме одного, осталась неизменной.

Арсеньевский район. Аукцион состоялся в апреле. Его победителем стало ООО «Континент+». Максимальная стоимость контракта 78 000 руб., месяц содержания одной собаки предполагался в сумме 6 937,50 руб., и по итогам торгов она не снизилась.