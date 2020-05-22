В Ясногорске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника уголовно-исполнительной инспекции

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Сотрудник УФСИН составил приказ о приеме осужденного на работу в организацию, которая уже прекратила свою деятельность.

В 2019 году жителя Ясногорска осудили за неуплату алиментов и назначили наказание в виде 11 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Прокурорская проверка показала, что на самом деле мужчина не отбывал наказание.

Оказалось, что начальник филиала по Ясногорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области составил приказ о приеме на работу осужденного в организацию. Последняя прекратила свою деятельность в 2018 году, но в акте было указано, якобы осужденный отбывал наказание. Мотивом послужило желание начальника филиала скрыть факт отсутствия за контролем за порядком.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства). Ход расследования на контроле прокуратуры района.