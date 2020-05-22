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В Ясногорске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника уголовно-исполнительной инспекции
Фото: юристростов-на-дону.рф

В Ясногорске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника уголовно-исполнительной инспекции

Сотрудник УФСИН составил приказ о приеме осужденного на работу в организацию, которая уже прекратила свою деятельность.

В 2019 году жителя Ясногорска осудили за неуплату алиментов и назначили наказание в виде 11 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Прокурорская проверка показала, что на самом деле мужчина не отбывал наказание.
 
Оказалось, что начальник филиала по Ясногорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области составил приказ о приеме на работу осужденного в организацию. Последняя прекратила свою деятельность в 2018 году, но в акте было указано, якобы осужденный отбывал наказание. Мотивом послужило желание начальника филиала скрыть факт отсутствия за контролем за порядком.
 
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства). Ход расследования на контроле прокуратуры района.
 
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области, четыре факта нарушений указанным выше сотрудником были выявлены ходе совместной ведомственной проверки отделом собственной безопасности и уголовно-исполнительной инспекции.
 
В начале апреля материалы проверки передали в СУ СК РФ по Тульской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
 
Новость обновлена в 12.28. Добавлен комментарий регионального управления ФСИН.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:24 +2
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Тульская областьЯсногорский район

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