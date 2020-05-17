Переоборудование манежа стадиона «Арсенал» под госпиталь для больных COVID-19: как продвигаются работы

Фото Дмитрия В.

Напомним, там будет установлено 208 коек для пациентов.

Переоборудование манежа стадиона «Арсенал» под госпиталь для больных коронавирусом близится к завершению. Об этом Myslo сообщил источник.

Строительные работы на объекте начались в начале мая. Помещение предоставлено владельцем манежа, Михаилом Борщевым, на безвозмездное основе.

Здесь установят 208 дополнительных коек для заболевших COVID-19.

Напомним, на данный момент в Тульской области число подтвержденных случаев коронавируса составило 2461. Сообщается, что 670 человек выздоровели.