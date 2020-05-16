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«Тульские древности» приглашают всех на виртуальный День музеев
Фото Романа Солопова

«Тульские древности» приглашают всех на виртуальный День музеев

На официальной странице «ВКонтакте» музейные работники расскажут о символах русских народных сказок.

В понедельник, 18 мая, музей «Тульские древности» отмечает двойной праздник. В этот день в разные годы открывались новые музейные экспозиции. Одна из них – «Секреты тульских мастеров» – вот уже 21 год принимает туляков и гостей города.

В этом году день рождения «Тульских древностей» пройдёт без гостей, но праздник состоится в виртуальном формате. На официальной странице «ВКонтакте» сотрудники музея расскажут о сказочной символике. В ней заключен источник многовекового человеческого опыта, который увлекает, наделяет смекалкой, делится мудростью.

  • О символах сказки «Гуси-лебеди» читайте в 11.00.
  • В 14.00 смотрите и слушайте сказку братьев Гримм «Три пряхи» в исполнении мастерицы Екатерины Зерновой.
  • А в 18.00 экскурсовод музея «Тульские древности» Анастасия Гришина расскажет страшную сказку на ночь «Кукушкины слёзки».

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:13 +3
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