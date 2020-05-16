«Тульские древности» приглашают всех на виртуальный День музеев

Фото Романа Солопова

В понедельник, 18 мая, музей «Тульские древности» отмечает двойной праздник. В этот день в разные годы открывались новые музейные экспозиции. Одна из них – «Секреты тульских мастеров» – вот уже 21 год принимает туляков и гостей города.

В этом году день рождения «Тульских древностей» пройдёт без гостей, но праздник состоится в виртуальном формате. На официальной странице «ВКонтакте» сотрудники музея расскажут о сказочной символике. В ней заключен источник многовекового человеческого опыта, который увлекает, наделяет смекалкой, делится мудростью.