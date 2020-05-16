Фото Романа Солопова
«Тульские древности» приглашают всех на виртуальный День музеев
На официальной странице «ВКонтакте» музейные работники расскажут о символах русских народных сказок.
В понедельник, 18 мая, музей «Тульские древности» отмечает двойной праздник. В этот день в разные годы открывались новые музейные экспозиции. Одна из них – «Секреты тульских мастеров» – вот уже 21 год принимает туляков и гостей города.
В этом году день рождения «Тульских древностей» пройдёт без гостей, но праздник состоится в виртуальном формате. На официальной странице «ВКонтакте» сотрудники музея расскажут о сказочной символике. В ней заключен источник многовекового человеческого опыта, который увлекает, наделяет смекалкой, делится мудростью.
- О символах сказки «Гуси-лебеди» читайте в 11.00.
- В 14.00 смотрите и слушайте сказку братьев Гримм «Три пряхи» в исполнении мастерицы Екатерины Зерновой.
- А в 18.00 экскурсовод музея «Тульские древности» Анастасия Гришина расскажет страшную сказку на ночь «Кукушкины слёзки».
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