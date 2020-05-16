Робот Акинфий проведёт онлайн-экскурсию по тульскому Музею оружия

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Мероприятие приурочено к масштабной акции «Ночь музеев», которая в этом году пройдёт в виртуальном формате.

Только в «Ночь музеев» робот-экскурсовод Тульского музея оружия Акинфий проведёт для всех желающих онлайн-экскурсию.

Своё имя робот получил в честь легендарного тульского и российского оружейника, металлурга и промышленника Акинфия Демидова.

Робот оттачивает свои знания по теме «Оружейная Тула сегодня» и после снятия ограничений на посещение сможет провести для гостей музея подробную экскурсию.