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В Заречье 17 мая временно ограничат движение транспорта

В Заречье 17 мая временно ограничат движение транспорта

Это связано с проведением дорожных работ.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что в воскресенье, 17 мая, в связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение транспорта по ул. Галкина на участке от ул. Луначарского до ул. Арсенальной.

Ограничение будет действовать с 9.00 по 19.00. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда и заранее планировать свои маршруты.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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Место
Тулаулица Галкина

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