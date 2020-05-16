В Заречье 17 мая временно ограничат движение транспорта

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что в воскресенье, 17 мая, в связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение транспорта по ул. Галкина на участке от ул. Луначарского до ул. Арсенальной.

Ограничение будет действовать с 9.00 по 19.00. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда и заранее планировать свои маршруты.