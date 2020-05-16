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Девять жителей Тульской области отдали мошенникам четверть миллиона рублей

Девять жителей Тульской области отдали мошенникам четверть миллиона рублей

Полицейские в очередной раз напоминают основные правила безопасности, которые помогут не стать жертвой обмана.

В Тульской области продолжают орудовать мошенники. Они звонят жителям и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товары и услуги.

За прошедшие сутки преступники похитили у девяти жителей региона более 260 тысяч рублей. Как правило, потерпевшие знают о методах обмана и способах совершения мошенничеств, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

УМВД России по Тульской области в очередной раз просит жителей быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми собеседниками. Помните: сотрудником банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и счетах.

Будьте внимательны при осуществлении банковских операций и переводов денег на сотовые номера или счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар, покупаемый на сайтах объявлений. Не дайте себя обмануть!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +3
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