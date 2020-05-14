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Туляк Артем Груданов стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны»

Туляк Артем Груданов стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны»

В этом году на конкурс было подано около 11 тысяч работ юных участников со всей России.

Конкурс «Письмо солдату. О детях войны» был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тульская область стала одним из лидеров по количеству заявок, всего туляками было подано более 300 заявок по трем конкурсным категориям: «Письмо», «Рисунок» и «Видео».

Итоги были подведены в преддверии Дня Победы федеральной конкурсной комиссией. Одним из 75 победителей из разных субъектов Российской Федерации стал юный туляк Артем Груданов. Артем победил в номинации «Рисунок».

Конкурс прошел по инициативе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

 

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