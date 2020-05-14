Беби-бум в Тульском экзотариуме: шиншиллы, ежи, гекконы, сахарный поссум
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В Тульском экзотариуме настоящий беби-бум! Здесь на прошлой неделе родились 15 малышей: две шиншиллы, карликовая игрунка, пять парусных ящериц, трое белобрюхих африканских ежей, два геккона Кюля, сахарный поссум, иглистая мышь.
В ближайшее время ожидается еще пополнение: отложили яйца гекконы токи, василиски шлемоносные и геккон Кюля.
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