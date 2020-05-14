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Беби-бум в Тульском экзотариуме: шиншиллы, ежи, гекконы, сахарный поссум

Беби-бум в Тульском экзотариуме: шиншиллы, ежи, гекконы, сахарный поссум

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В Тульском экзотариуме настоящий беби-бум! Здесь на прошлой неделе родились 15 малышей: две шиншиллы, карликовая игрунка, пять парусных ящериц, трое белобрюхих африканских ежей, два геккона Кюля, сахарный поссум, иглистая мышь.

В ближайшее время ожидается еще пополнение: отложили яйца гекконы токи, василиски шлемоносные и геккон Кюля.

Галерея
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 1
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 2
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 3
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 4
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 5
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 6
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 7
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 8
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 9
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 10
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 11
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 12
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 13
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 14
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 15
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 16
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 17
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 18
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 19
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 20
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 21
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 22
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 23
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 24
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 25
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 26
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 27
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 28
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 29
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 30
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 31
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 32
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 33
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 34
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 35
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 36
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 37
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 38
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 39
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 40
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 41
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 42
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 43
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 44
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 45
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 46
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 47
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 48
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 49
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 50
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 51
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 52
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 53
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 54
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 55
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 56
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 57
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 58
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 59
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 60
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 61
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 62
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 63
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 64
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 65
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 66
Бейби-бум в Тульском экзотариуме, Фото: 67
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:38 +14
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