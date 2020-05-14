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Смертельные пожары в больницах: в Тульской области тоже использовали аппараты ИВЛ «Авента-М»
Фото из архива Myslo.

Смертельные пожары в больницах: в Тульской области тоже использовали аппараты ИВЛ «Авента-М»

После двух пожаров в Москве и Санкт-Петербурге 20 аппаратов в Щекинской больнице заменили на другие.

9 и 12 мая в двух российских больницах для коронавирусных больных произошли пожары, унесшие жизни шести человек. Подозревали неисправности проводки и аппаратов ИВЛ. После ЧП в России запретили использование аппаратов «АВЕНТА-М» Уральского приборостроительного завода, изготовленных после 1 апреля 2020 года. Отказались от уральских аппаратов и в США, куда их доставили в рамках гуманитарной помощи.
 
В Тульской области такие аппараты тоже использовались — в Щекинской больнице. Myslo обратился за комментарием в Тульский минздрав: что стало с запрещенными аппаратами?
 
– В соответствии с приказом Росздравнадзора использование аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных АО «Уральский приборостроительный завод» после 1 апреля 2020 года, приостановлено в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан при его применении, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.
 
20 аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», ранее установленных в инфекционном отделении Щекинской районной больницы, сейчас не используются и заменены аппаратами другого производителя.
 

Вечером 9 мая в больнице имени Спасокукоцкого в Москве начался пожар. Одна пациентка погибла. Как сообщают СМИ, причиной пожара могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.

12 мая в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге при пожаре погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело. Среди версий – неисправность электропроводки, после чего загорелся аппарат ИВЛ.
 
Сотрудники Уральского приборостроительного завода отрицают вероятность пожара из-за аппаратов ИВЛ:
 

– В данном аппарате нечему гореть. Да и устроен он максимально просто: электронная начинка, защитный корпус, пара внутренних насосов и турбина. Последнее — это как тот же вентилятор, только более специализированный. А для возгорания необходимо наличие трущихся деталей, но там такого нет. И еще важный момент: потребляемая мощность аппарата — не более 75 ватт. Домашний компьютер потребляет в пять раз больше — от 400 ватт, — рассказал в интервью «КП» один из сотрудников завода.

По его словам, работники считают, что произошло короткое замыкание в проводке, после чего по силовому кабелю огонь быстро перекинулся на обшивку аппарата.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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