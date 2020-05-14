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В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина

В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина

Автоавария произошла в районе поворота с ул. Мосина на ул. Ленина.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 14 мая в Туле в районе поворота с ул. Мосина на ул. Ленина произошло серьезное ДТП с участием автомобиля техпомощи КамАЗ с КУНГом для пассажиров и легкового автомобиля ВАЗ-2106.

По предварительной информации, при повороте налево 61-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковушкой. Последняя буквально влетела под его передние колеса. Поэтому при попытке растащить автомобили в первый раз у спасателей и сотрудников МЧС ничего не вышло: транспортные средства двигались вместе.

56-летний водитель «шестерки» от полученных травм скончался на месте происшествия. На момент публикации новости спасателям все же удалось извлечь тело погибшего. 

Галерея
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 1
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 2
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 3
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 4
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 5
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 6
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 7
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 8
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 9
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 10
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 11
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 12
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 13
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 14
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 15
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 16
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 17
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 18
В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина, Фото: 19
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +7
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