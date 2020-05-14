В Туле КамАЗ подмял «шестерку»: погиб мужчина

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 14 мая в Туле в районе поворота с ул. Мосина на ул. Ленина произошло серьезное ДТП с участием автомобиля техпомощи КамАЗ с КУНГом для пассажиров и легкового автомобиля ВАЗ-2106.

По предварительной информации, при повороте налево 61-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковушкой. Последняя буквально влетела под его передние колеса. Поэтому при попытке растащить автомобили в первый раз у спасателей и сотрудников МЧС ничего не вышло: транспортные средства двигались вместе.

56-летний водитель «шестерки» от полученных травм скончался на месте происшествия. На момент публикации новости спасателям все же удалось извлечь тело погибшего.