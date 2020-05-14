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Внимание! Мошенники открыли десятки фейковых сайтов госуслуг для оформления выплат на детей
Фото TASS.

Внимание! Мошенники открыли десятки фейковых сайтов госуслуг для оформления выплат на детей

Это случилось после объявления Президентом РФ о выплатах семьям с детьми по 10 000 рублей.

В интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, предлагающих оформить пособия, проверить их статус и выплату. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные изданием компании по кибербезопасности.

В «СерчИнформ» рассказали о появлении порядка 10 новых доменов с расширением «.ru» на тему выплат детям. Начальник отдела безопасности компании Алексей Дрозд сообщил, что среди названий доменов есть слова, целью которых является введение пользователей в заблуждение: gosuslugi, gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie, vyplaty. Всего же с апреля было выявлено порядка 70 похожих мошеннических сайтов.

Заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что многие сайты пока не заполнены – вероятно, мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда будет ясность с его наполнением, так как в работе официального сайта госуслуг после объявления президентом Владимиром Путиным о выплатах были серьезные сбои.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:16 +9
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