Внимание! Мошенники открыли десятки фейковых сайтов госуслуг для оформления выплат на детей

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В интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, предлагающих оформить пособия, проверить их статус и выплату. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные изданием компании по кибербезопасности.



В «СерчИнформ» рассказали о появлении порядка 10 новых доменов с расширением «.ru» на тему выплат детям. Начальник отдела безопасности компании Алексей Дрозд сообщил, что среди названий доменов есть слова, целью которых является введение пользователей в заблуждение: gosuslugi, gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie, vyplaty. Всего же с апреля было выявлено порядка 70 похожих мошеннических сайтов.

Заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что многие сайты пока не заполнены – вероятно, мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда будет ясность с его наполнением, так как в работе официального сайта госуслуг после объявления президентом Владимиром Путиным о выплатах были серьезные сбои.