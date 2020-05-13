В Туле под боком у «Тулачермета» выращивают овощи на продажу

На участке есть теплица, барак и ящики для готовой продукции.

В редакцию Myslo обратился житель Тулы, который предложил предать огласке факт выращивания различных агрокультур на территории, которая находится в санитарной зоне ПАО « Тулачермет ».

По данным автора обращения, на участке (обозначен № 1 на карте) группа лиц выращивает зеленый горошек, кабачки, кукурузу и другие овощи.

«Куда поставляется продукция, выращиваемая в этих зонах, неизвестно. Она может быть реализована на рынке или даже крупным торговым сетям, в том числе на переработку. В результате в магазины попадет продукция, в которой могут содержаться выбросы ПАО „ Тулачермет“ — тяжелые металлы и другие вредные химические вещества», — сказано в письме, которое пришло на электронную почту редакции.

Тулачермете » образуются отходы различного класса опасности, санитарно-защитная зона предприятия должна составлять до 1 км. С этой стороны, как следует из Сеженского леса. А участок земли, на котором выращивают овощи располагается как раз между « Тулачерметом » и Сеженским лесом. Но, при этом на кадастровой карте он почему-то обозначен, как земля сельскохозяйственного назначения. С учетом того, что на «» образуются отходы различного класса опасности, санитарно-защитная зона предприятия должна составлять до 1 км. С этой стороны, как следует из ответа Росприроднадзора в 2018 году, граница санитарно-защитной зоны находится в районелеса. А участок земли, на котором выращивают овощи располагается как раз между «» илесом. Но, при этом на кадастровой карте он почему-то обозначен, как земля сельскохозяйственного назначения.

Также автор обращения сообщил, что недавно там производилась вырубка деревьев на ветрозащитных площадках и о регулярных поджогах травы.

Корреспонденты Myslo отправились на место, чтобы проверить информацию. На участке действительно обнаружили теплицу, в которой предположительно выращивается зелень. Перед входом — большое количество пластиковых ящиков, а в нескольких метрах далее — барак-постройка, судя по внутреннему убранству и газовому баллону используемая как жилье для работников.

На момент приезда корреспондентов в поле трудились около десятка человек. Увидев посторонних, один из них по-быстрому сел в старенькую расхлябанную «четверку» и приехал выяснять цель визита.

Мужчина был неопределенной национальности, в характерной «деревенской» одежде и с шляпой на голове. По его словам, участок сейчас принадлежит предпринимателю из деревни Морозовка ( она находится менее чем в километре от поля), а выращивают они здесь овощи и зелень для продажи, в том числе и на овощной базе. При этом мужчина махнул рукой в сторону Новомосковского шоссе…