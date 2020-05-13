В Туле под боком у «Тулачермета» выращивают овощи на продажу
На участке есть теплица, барак и ящики для готовой продукции.
В редакцию
Myslo обратился житель Тулы, который предложил предать огласке факт выращивания различных агрокультур на территории, которая находится в санитарной зоне ПАО « Тулачермет».
По данным автора обращения, на участке (обозначен № 1 на карте) группа лиц выращивает зеленый горошек, кабачки, кукурузу и другие овощи.
«Куда поставляется продукция, выращиваемая в этих зонах, неизвестно. Она может быть реализована на рынке или даже крупным торговым сетям, в том числе на переработку. В результате в магазины попадет продукция, в которой могут содержаться выбросы
ПАО „ Тулачермет“ — тяжелые металлы и другие вредные химические вещества», — сказано в письме, которое пришло на электронную почту редакции.
С учетом того, что на «
Тулачермете» образуются отходы различного класса опасности, санитарно-защитная зона предприятия должна составлять до 1 км. С этой стороны, как следует из ответа Росприроднадзора в 2018 году, граница санитарно-защитной зоны находится в районе Сеженского леса. А участок земли, на котором выращивают овощи располагается как раз между « Тулачерметом» и Сеженским лесом. Но, при этом на кадастровой карте он почему-то обозначен, как земля сельскохозяйственного назначения.
Также автор обращения сообщил, что недавно там производилась вырубка деревьев на ветрозащитных площадках и о регулярных поджогах травы.
Корреспонденты
Myslo отправились на место, чтобы проверить информацию. На участке действительно обнаружили теплицу, в которой предположительно выращивается зелень. Перед входом — большое количество пластиковых ящиков, а в нескольких метрах далее — барак-постройка, судя по внутреннему убранству и газовому баллону используемая как жилье для работников.
На момент приезда корреспондентов в поле трудились около десятка человек. Увидев посторонних, один из них по-быстрому сел в старенькую расхлябанную «четверку» и приехал выяснять цель визита.
Мужчина был неопределенной национальности, в характерной «деревенской» одежде и с шляпой на голове. По его словам, участок сейчас принадлежит предпринимателю из деревни
Морозовка (она находится менее чем в километре от поля), а выращивают они здесь овощи и зелень для продажи, в том числе и на овощной базе. При этом мужчина махнул рукой в сторону Новомосковского шоссе…
Редакция
Myslo просит считать данную публикацию обращением в компетентные органы и предлагает провести проверку по изложенным выше фактам.
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