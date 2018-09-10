Жительница Осиновой Горы: «Тулачермет» засыпал нас блёстками

Кадр из видео Марты Змитрачонок.

На жалобу тулячки Росприроднадзор ответил, что на заводе все в норме: предприятие само контролирует процессы.

Тулячка Марта Змитрачонок прислала в редакцию Myslo видео утренней уборки в частном доме на Осиновой Горе.

– После ночи под боком у «Тулачермета» все окна и лавка оказались в темной пыли с блёстками! Что это за осадки такие? Пять лет живем здесь, но такой ужас впервые. Ранее просто замечали странный дым с завода:

Марта рассказала, что этим летом обращалась в Росприроднадзор с жалобой на предприятие, на что получила официальный ответ. Приведем выдержки из него.

«Внеплановая выездная проверка юридических лиц может быть проведена после согласования с органом прокуратуры.

Инвентаризация источников выбросов в ПАО „Тулачермет“ проведена в 2016 году. На проект нормативов предельно допустимых выбросов получено экспертное заключение ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области“. Управлением Росприроднадзора по ТО предприятию выдано разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которыми установлены нормативы предельно допустимых выбросов.

ПАО „Тулачермет“ осуществляет производственный контроль за выбросами от источников и состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия аккредитованной лабораторией отдела санитарии и экологии предприятия».

В Росприроднадзоре тулячке пояснили, что «ежемесячно проводится исследование проб воздуха в так называемых контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны предприятия: улица Набережная, граница коллективных садов Сеженского леса, граница пос. Петелино, граница жилой деревни Никтино, ж/д переезд деревни Нижние Присады и т. д. Проверяют следующие показатели: сероводород, диоксид азота, взвешенные вещества (пыль), сажа (углерод) — (о ней, скорее всего, и идет речь в жалобе тулячки. — Прим. авт.), железо, пыль неорганическая с определением оксида кальция и двууокиси кремния.

За первое полугодие 2018 года превышений ПДК по указанным веществам на границе СЗЗ предприятия не выявлено».

Получается, графитовая пыль, которую тулячка сняла на видео, это тоже норма?

Вопросы надзора за соблюдением гигиенических нормативов в населенных пунктах и установления размеров санитарно-защитных зон предприятий входят в компетенцию Роспотребнадзора. Просим считать эту публикацию открытым обращением жительницы в это ведомство и природоохранную прокуратуру для проведения проверки.