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Хочу погулять в тульском парке: что там можно, а что нельзя?
Фото из архива Myslo.

Хочу погулять в тульском парке: что там можно, а что нельзя?

Мы собрали для вас правила посещения парков.

Парки культуры и отдыха в Туле открыты после карантина с 12 мая, но кое-что там делать по-прежнему нельзя. Поясняем, что именно.
 

Парки открыты как лесной массив с пешеходными дорожками, то есть вся инфраструктура закрыта — детские площадки, площадки для воркаута, площадки для выгула собак не работают и огорожены. Зооуголок в ЦПКиО также закрыт, но на птиц — уток и лебедей — можно смотреть с плотины, а через решетку – на косуль.

Не работают аттракционы в Центральном и Комсомольском парках, закрыты прокат спортинвентаря и туалеты.
 
Конноспортивный клуб ЦПКиО также закрыт для посетителей, но сотрудники учреждения выгуливают животных, так что на лошадок тоже можно посмотреть издали.
 

Что можно в парке сейчас:

  • бегать,
  • заниматься скандинавской ходьбой,
  • делать зарядку, заниматься спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий дистанция между спортсменами должна быть 5 м),
  • гулять,
  • кататься на своих велосипедах и самокатах по дорожкам,
  • сидеть на лавочках.
По указу губернатора всё это надо делать в защитных масках. Важно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.
 

Что нельзя:

  • собираться более двух человек,
  • гулять без масок.
 
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:42 +1
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