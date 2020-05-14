Фото из архива Myslo.
Хочу погулять в тульском парке: что там можно, а что нельзя?
Мы собрали для вас правила посещения парков.
Парки культуры и отдыха в Туле открыты после карантина с 12 мая, но кое-что там делать по-прежнему нельзя. Поясняем, что именно.
Парки открыты как лесной массив с пешеходными дорожками, то есть вся инфраструктура закрыта — детские площадки, площадки для воркаута, площадки для выгула собак не работают и огорожены. Зооуголок в ЦПКиО также закрыт, но на птиц — уток и лебедей — можно смотреть с плотины, а через решетку – на косуль.
Не работают аттракционы в Центральном и Комсомольском парках, закрыты прокат спортинвентаря и туалеты.
Конноспортивный клуб ЦПКиО также закрыт для посетителей, но сотрудники учреждения выгуливают животных, так что на лошадок тоже можно посмотреть издали.
Что можно в парке сейчас:
- бегать,
- заниматься скандинавской ходьбой,
- делать зарядку, заниматься спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий дистанция между спортсменами должна быть 5 м),
- гулять,
- кататься на своих велосипедах и самокатах по дорожкам,
- сидеть на лавочках.
По указу губернатора всё это надо делать в защитных масках. Важно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.
Что нельзя:
- собираться более двух человек,
- гулять без масок.
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