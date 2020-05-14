Хочу погулять в тульском парке: что там можно, а что нельзя?

Фото из архива Myslo.

Мы собрали для вас правила посещения парков.

Парки открыты как лесной массив с пешеходными дорожками, то есть вся инфраструктура закрыта — детские площадки, площадки для воркаута, площадки для выгула собак не работают и огорожены. Зооуголок в ЦПКиО также закрыт, но на птиц — уток и лебедей — можно смотреть с плотины, а через решетку – на косуль.

Не работают аттракционы в Центральном и Комсомольском парках, закрыты прокат спортинвентаря и туалеты.

Конноспортивный клуб ЦПКиО также закрыт для посетителей, но сотрудники учреждения выгуливают животных, так что на лошадок тоже можно посмотреть издали.

Что можно в парке сейчас:

бегать,

заниматься скандинавской ходьбой,

делать зарядку, заниматься спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий дистанция между спортсменами должна быть 5 м),

гулять,

кататься на своих велосипедах и самокатах по дорожкам,

сидеть на лавочках.

По указу губернатора всё это надо делать в защитных масках. Важно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Что нельзя: