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Туляки могут заказать на почте доставку масок на дом

Туляки могут заказать на почте доставку масок на дом

Стоимость одной упаковки 270 рублей, в ней 10 штук.

В Тульской области на Почте России можно заказать доставку лицевых масок на дом. Стоимость одной упаковки 270 рублей, в ней 10 штук. 

Данная услуга доступна на всей территории региона. Чтобы  воспользоваться этим сервисом, достаточно обратиться к почтальону, по телефону в отделение почтовой связи или по номеру телефона справочной службы почты 8 (929) 072 -02-02.

Как сообщает пресс-служба УФПС Тульской области, доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, а также для жителей отдаленных районов. 

Сюжет: Коронавирус
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