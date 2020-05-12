Туляки могут заказать на почте доставку масок на дом

Стоимость одной упаковки 270 рублей, в ней 10 штук.

В Тульской области на Почте России можно заказать доставку лицевых масок на дом. Стоимость одной упаковки 270 рублей, в ней 10 штук.

Данная услуга доступна на всей территории региона. Чтобы воспользоваться этим сервисом, достаточно обратиться к почтальону, по телефону в отделение почтовой связи или по номеру телефона справочной службы почты 8 (929) 072 -02-02.

Как сообщает пресс-служба УФПС Тульской области, доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, а также для жителей отдаленных районов.