В Туле суд вынес приговор обокравшей 96-летнего ветерана женщине

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Преступница вместе с подельницей похитила у потерпевшего 200 тысяч рублей.

В Пролетарском округе Тулы суд вынес приговор жительнице Рязанской области. Она признана виновной в краже группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в жилище.

«В суде установлено, что 25.04.2019 две женщины цыганской народности представившись работниками почты, зашли в квартиру ветерана Великой Отечественной войны 1924 года рождения. В то время, как одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину на кухне, рассказывая о подарке, причитающемся за заполнение анкеты, вторая похитила из шкафа ветерана два конверта со сбережениями», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил ей 1,5 года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В ноябре 2019 года соучастница преступления, похитившая из шкафа сбережения, была осуждена к трем годам лишения свободы.