Запущен специальный сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей

Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет на сайте posobie16.gosuslugi.ru

Как сообщает Минкомсвязь, эта услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания Президентом РФ поправок в Указ . В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Для получения выплаты нужно указать свои ФИО, адрес проживания и паспортные данные, а также данные детей и номер банковского счета, на который будут перечислены деньги.

Рассмотрение заявления займет не более пяти дней. Еще три дня отведено на перевод денег до получателя.

Кроме того, указом Президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Как сообщает ПФР, у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.