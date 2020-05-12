Пламя Победы надежно берегут тульские газовики

75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Этого события ждали все жители России. К нему готовились, строили планы. Но жизнь вносит свои коррективы. Эпидемия коронавируса не позволила масштабно отметить юбилей Победы. Но свои обязательства по подготовке к празднику тульские газовики выполнили.

Для жителей Тульской области День Победы имеет особое значение, ведь долгий путь к 9 мая 45-го года начался от стен Тульского кремля в декабре 41-го. Тогда защитники города проявили истинный героизм: не считаясь с холодом, осадным положением и просто с нечеловеческой усталостью, в течение долгих 45 дней героически обороняли город. Тем самым они расстроили планы фашистских войск на стремительную победу и перешли в контрнаступление.

И потому закономерно, что именно на тульской земле был зажжен первый в СССР Вечный огонь – символ памяти о павших героях Великой Отечественной войны. Это знаменательное событие произошло в 1957 году в поселке Первомайский Щекинского района по инициативе первых тульских газовиков – сотрудников газового завода, ставшего впоследствии известной химической компанией «Щекиноазот». Вечный огонь стал частью мемориала «Скорбящий воин», где покоятся десятки солдат Красной армии.

8 мая Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев возложили цветы к Вечному огню.

Алексей Дюмин поблагодарил Бориса Сокола за реконструкцию мемориала и благоустройство территории, а Николая Воробьева за то, что 6 мая 2013 года Вечный огонь был зажжен после многолетнего перерыва и с тех пор газовики обеспечивают бесперебойную эксплуатацию комплекса.

В связи с изменением нормативной базы и требований безопасности в начале двухтысячных годов Вечный огонь на мемориальном комплексе «Скорбящий воин» был отключен от газоснабжения сетевым газом. Для проведения торжественных мероприятий использовался баллонный газ.

И только в 2013 году специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» провели за свой счет проектные работы, приобрели и установили сертифицированную газовую горелку, соответствующую всем требованиям безопасности. На тот момент эта горелка была единственной современной в Тульской области. При строительстве нового газопровода к Вечному огню газовики использовали метод горизонтально-наклонного бурения, чтобы не потревожить прах захороненных бойцов.

Сегодня техническое обслуживание всех мемориалов, расположенных в зоне ответственности акционерного общества «Газпром газораспределение Тула», а это почти 40 объектов, газифицированных природным газом, газораспределительная организация осуществляет на безвозмездной основе в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Группой «Газпром межрегионгаз». В ходе технического обслуживания газовики проверяют исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, регулируют процесс сжигания газа.

Силами газовиков АО «Газпром газораспределение Тула» к 75-летию Победы обследовано 36 мемориалов в 31 населенном пункте области. В Богородицком, Воловском и четырех населенных пунктах Киреевского района на мемориальных комплексах с Вечным огнем проведены работы по благоустройству и ремонту: покраска ограждений, восстановление декоративных элементов вокруг горелки.

Кроме того, за всеми филиалами газораспределительной организации в районах закреплены памятники, обелиски, братские захоронения, мемориальные скверы. Ежегодно силами коллектива предприятия подшефные объекты приводятся в порядок: сотрудники убирают мусор, красят элементы памятников и ограждения, бордюры, опиливают деревья. Такая работа проведена и в этом году в Узловой, на Кургане Бессмертия в Богородицком районе, в Волово, Липках и Болохово Киреевского района, Кимовске, Донском и в поселке Косая Гора.

По инициативе генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николая Воробьева проведена реконструкция братского захоронения в деревне Сныхово, а также газовой горелки на Кургане Славы Белевского района.

Надо сказать, что тульские газовики не ограничиваются подготовкой к празднованию Победы 9 Мая. В планах компании – реконструкция и установка газовой горелки на Вечном огне в г. Советске Щекинского района. Горелка приобретена, а работы планируется начать уже в середине мая этого года.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев любит повторять: память о событиях Великой Отечественной и ее героях не привязана к конкретной дате – она с нами постоянно, потому и символом этой памяти навсегда останется Вечный огонь.