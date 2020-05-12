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Погода в Туле 13 мая: низкое давление, похолодание и облачность

Погода в Туле 13 мая: низкое давление, похолодание и облачность

Синоптики обещают порывистый ветер, ночью – кратковременный дождь.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится переменная облачность. Ночью – небольшой кратковременный дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +1 до +6 градусов, днём – от +10 до +15. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +7
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