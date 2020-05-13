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Тульская область – в пятерке популярных направлений для аренды дачи во время коронавируса
Фото: https://pixabay.com.

Тульская область – в пятерке популярных направлений для аренды дачи во время коронавируса

Список составлен на основании данных бронирования на майские праздники и лето.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал заявки на бронирование за последние четыре недели и выявил самые популярные направления для аренды загородного дома на время пандемии коронавируса.

По данным портала, туристы в период самоизоляции на май выбирают загородный отдых в близлежащих регионах. Больше всего спрос растет на коттеджи в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Меньше туристы стали интересоваться домами в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, а также в пригороде Санкт-Петербурга.

Список составлен на основании данных бронирования на майские праздники и лето загородного жилья туристами в период с 20 марта по 5 мая 2020 года и 2019 года.

В дальнейшем спрос на загородный отдых в близлежащих областях будет увеличиваться. Это связано с закрытием до 1 июня курортов Крыма и Краснодарского края. Поэтому россияне, в особенности семьи с детьми, чаще стали бронировать загородные дома в соседних областях и регионах. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:29 0
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