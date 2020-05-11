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Где в Туле не будет электричества 12 мая

Где в Туле не будет электричества 12 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 12.00 до 19.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 5, 7, 55,
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
  • ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 76-а,
  • ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 62, 38-а,
  • ул. Колетвинова, 8-23,
  • ул. Оборонная, 27, 23, 33-а, 25,
  • ул. Пионерская, 54,
  • ул. Войкова, 22-а,
  • пр-т Ленина, 57, 57-а,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а, 114-б,
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 34-а, 27-а,
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
  • пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г,
  • п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
  • пер. Луговой, 1-а, 1-12,
  • ул. Трудовая, 22-б.
  • пер. Лазурный, 5, 13,
  • ул. Луговая, 4,
  • ул. Шевченко, 28,
  • Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • Новорабочий пр-д 13-26, 40-50,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • п. Михалково: ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22,
  • ул. Невская, 10, 19, 11,
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,
  • ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а,
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
  • ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20,
  • ул. Казанская, 2,
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +1
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