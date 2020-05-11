Погода в Туле 12 мая: дождь с грозой, ветер и до +25

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, днём местами умеренный дождь с грозой (1 мм за сутки).

Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днём – 7-12 м/с, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от +6 до +11 градусов, днем – от +20 до +25. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.