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Погода в Туле 12 мая: дождь с грозой, ветер и до +25

Погода в Туле 12 мая: дождь с грозой, ветер и до +25

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, днём местами умеренный дождь с грозой (1 мм за сутки).

Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днём – 7-12 м/с, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от +6 до +11 градусов, днем – от +20 до +25. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +5
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