В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом в водоеме

«Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Он передается от человека человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», —

приводит слова эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева сайт Стопкоронавирус.рф со ссылкой на пояснил «Российскую газету».

Ранее стало известно, что SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, не любит жару и теряет свою эффективность при температуре выше плюс 30 градусов.

«Не надо путать температуру человека и окружающей среды. Вирус — внутриклеточный паразит, он живет в клетках человека, это его естественная среда обитания. Но в окружающей среде или на поверхностях его жизнеспособность очень ограничена, в том числе и температурой. При нагревании от 30 градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается», — пояснили «Российской газете» в Центре молекулярной диагностики ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

Вирус начинает разрушаться при нахождении на солнце. Также он не выносит засушливую погоду. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре плюс 70 градусов.