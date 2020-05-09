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Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»

Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»

Авиашоу было одним из немногих офлайновых мероприятий в праздновании Дня Победы-2020.

Сегодня утром перед началом акции «Бессмертный полк дома» над Тулой пролетели вертолёты МИ-24 и МИ-8, пилотажная группа «Русские Витязи».
 
К сожалению, из-за облаков их практически не было видно. 
 
А учитывая, что сейчас мы все в режиме самоизоляции, пролет авиагруппы туляки могли только слышать.
 
В сети появились видео столичного авиашоу:
 
  
 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:46 +2
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