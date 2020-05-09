Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»

Авиашоу было одним из немногих офлайновых мероприятий в праздновании Дня Победы-2020.

Сегодня утром перед началом акции «Бессмертный полк дома» над Тулой пролетели вертолёты МИ-24 и МИ-8, пилотажная группа «Русские Витязи».

К сожалению, из-за облаков их практически не было видно.

А учитывая, что сейчас мы все в режиме самоизоляции, пролет авиагруппы туляки могли только слышать.

В сети появились видео столичного авиашоу: