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Официальные лица Тульской области поздравляют с Днем Победы

Официальные лица Тульской области поздравляют с Днем Победы

9 мая мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник – одновременно день радости, гордости и скорби.
 
Мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, дедов и прадедов в борьбе с захватчиками, отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам и труженикам тыла, склоняем головы перед теми, кого уже нет с нами.
Весь многонациональный советский народ, встав плечом к плечу, дал решительный отпор врагу. Отстоял право будущих поколений на жизнь, освободил мир от фашистов. Доказал, что нас не сломить.
 
Сплоченность, самоотверженность и безграничная любовь к Родине – часть нашего самосознания. Так было и так будет всегда.
 
В этом году День Победы мы отмечаем в сложных условиях, когда все массовые мероприятия отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но тулякам не привыкать стойко переносить невзгоды. Уверен, что и эту непростую ситуацию мы преодолеем. И обязательно отпразднуем День Победы достойно – как и должно быть.
Берегите себя. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и мирного неба! 
 

 
Сергей Харитонов, 
председатель Тульской областной Думы.
 
- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие ветераны! Примите самые теплые и искренние поздравления от депутатов Тульской областной Думы со священным для каждого россиянина праздником – Днем Победы!
 
Мы горды тем, что являемся наследниками поколения Победителей. Это высокая честь и большая ответственность. В современной жизни немало трудностей, и мы обязаны заботиться о своей Родине, оберегать ее и приумножать достижения своих предшественников.
 
К сожалению, с каждым годом всё больше ветеранов уходят в вечность. Но как и те, кто погиб в боях, они навсегда останутся в строю «Бессмертного полка», ибо бессмертной будет память о них. 
 
Огромная благодарность активным участникам объединений ветеранов, которые продолжают быть в центре общественной жизни, проводят встречи с молодежью, участвуют в социальных акциях, выступают в СМИ.
 
В день 75-летия Великой Победы еще раз от всей души желаю вам, дорогие ветераны, сохранять эту бодрость духа и оптимизм. Главное – будьте здоровы, живите долго!
 
Всем жителям области хочу пожелать счастья, благополучия, успехов. Мира и добра вам, уважаемые земляки!
 
                                

                 Ольга Слюсарева,               Дмитрий Миляев, 
                               глава МО город Тула      глава администрации города Тулы.

 
- Уважаемые ветераны, дорогие туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы примите сердечные поздравления с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
 
В этом году наша страна отмечает юбилейную дату – 75-ю Победную весну. Этот праздник мы встречам с особым трепетом, он бесконечно дорог и важен нам. В каждой семье свято хранят память о героях войны – тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу, не жалея сил и жизни, ковал Победу, поднимал страну в послевоенное время. Время неумолимо бежит вперед, уходят из жизни герои, участники событий военных лет. На нас лежит огромная ответственность – сохранить и передать историческую правду последующим поколениям, окружить ветеранов вниманием и заботой.
 
Пока жива память о Солдатах Победы, Россия будет сильной, независимой, непобедимой державой. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Родному городу, тульскому краю и нашей любимой России – процветания! Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям! С Днем Великой Победы!
 
 
Роман Прасков, прокурор 
Тульской области
государственный советник
юстиции 3 класса. 
 
- Уважаемые ветераны, коллеги и жители области! Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Меняются времена, но День Победы всегда был, есть и будет символом единения нашего народа, торжества русского духа и непобедимости советского оружия. Мы делаем всё, чтобы быть достойными наследниками поколения победителей. Желаю вам, вашим родным здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
 
Сергей Галкин, начальник
УМВД России по Тульской области.
 
- Дорогие ветераны! Уважаемые жители Тульской области! Мы отмечаем День Победы над жестоким врагом, вторгшимся на нашу землю. Проходят десятилетия, но доблесть и самопожертвование участников тех сражений не стираются из памяти людей. Новые поколения обращаются к опыту военных лет, черпают в них примеры подлинного патриотизма и стойкости духа. В этот замечательный день от всей души желаю ветеранам доброго здоровья, счастья, благополучия, оптимизма!
 
Александр Стариков,
руководитель СУ СК РФ по Тульской области, генерал-майор юстиции.
 
- Дорогие ветераны! Искренне поздравляю вас с Днем Победы!
 
Память о борьбе и Великой Победе и спустя 75 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над головой. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и чистого неба над головой.
 
Олег Петрик,
начальник Управления Росгвардии по Тульской области,
генерал-майор полиции.     
 
- Дорогие фронтовики, участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 
 
День Победы – наш главный праздник, наполненный скорбью и радостью. Низкий вам поклон за ваш подвиг, мужество и безграничную любовь к Родине! Вам мы обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим России. От имени Управления Росгвардии по Тульской области поздравляю вас с  Днем Победы и желаю крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.                                                                                              

 

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