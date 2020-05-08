Официальные лица Тульской области поздравляют с Днем Победы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник – одновременно день радости, гордости и скорби.

Мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, дедов и прадедов в борьбе с захватчиками, отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам и труженикам тыла, склоняем головы перед теми, кого уже нет с нами.

Весь многонациональный советский народ, встав плечом к плечу, дал решительный отпор врагу. Отстоял право будущих поколений на жизнь, освободил мир от фашистов. Доказал, что нас не сломить.

Сплоченность, самоотверженность и безграничная любовь к Родине – часть нашего самосознания. Так было и так будет всегда.

В этом году День Победы мы отмечаем в сложных условиях, когда все массовые мероприятия отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но тулякам не привыкать стойко переносить невзгоды. Уверен, что и эту непростую ситуацию мы преодолеем. И обязательно отпразднуем День Победы достойно – как и должно быть.

Берегите себя. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и мирного неба!