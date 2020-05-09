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Истории тульских героев-почтовиков вошли в уникальную рукописную книгу

Истории тульских героев-почтовиков вошли в уникальную рукописную книгу

В рамках проекта Молодежного совета Почты России создана почтовая Книга Победы.

В издание от руки записываются воспоминания ветеранов о работе почты на передовой и в тылу, о героических подвигах земляков, восстановлении и развитии почтовой связи в послевоенные годы.
 
Книга содержит 82 раздела — по числу управлений федеральной почтовой связи. В течение нескольких месяцев герои-почтовики, труженики тыла и другие участники событий 1941−1945 гг. из различных городов России делились историями о беззаветной преданности Родине в годы Великой Отечественной войны. Кроме живых воспоминаний очевидцев Книга Победы содержит архивные документы и уникальные фотографии.
 
 
Тульские почтовики добавили историю нашего земляка Михаила Егоровича Павловичева, который ушел на фронт в должности связиста, участвовал в битве на Орловско-Курской дуге, а 8 мая 1945 года вошел в Берлин, где и закончилась Великая Отечественная война подписанием Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
 
Михаил Егорович прошел весь тернистый путь и вернулся домой живым. 29 марта 1945 года награжден медалью «За оборону Москвы», 25 марта 1946 года был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941−1945гг.».
 
В книгу также вошла история Прасковьи Михайловны Лисицкой, рассказанная ее внучкой начальником почтового отделения г. Тулы Карпухиной Оксаной Юрьевной, которая продолжает трудовую деятельность в третьем поколении. Прасковья Михайловна работала связистом в городе Тростянец (индекс 245460), который находится в Сумской области в Украине. Она одна из первых узнала информацию о наступлении фашисткой Германии 22 июня 1941 г. При «бомбежке» находилась при исполнении своих должностных обязанностей. За участие в военных действиях имеются медали и орден «За отвагу». После окончания Великой Отечественной Войны она продолжала работать в отделении связи.
 
 
Директор музея почты в городе Алексин, Сальник Татьяна Алексеевна, рассказала удивительную историю, связанную с похоронкой, о которой ей поведала Шаталова Ирина Владимировна.
 
Похоронка пришла на жителя Тульской области города Алексина Будылина Владимира Ивановича, его родителям, о том, что он погиб в боях за Родину в августе 1943 года. Но эта похоронка не подтвердилась — через несколько месяцев Владимир Иванович вернулся с фронта домой. Конечно, это вызвало невероятную радость и большой шок у его родителей: похоронка — получена, человек — «оплакан», а теперь он вернулся обратно в семью.
 
Почтовая книга Победы начала свое путешествие по России в сентябре прошлого года с Дальнего Востока и побывала во всех федеральных округах. Книга завершила свое путешествие в апреле 2020 года в Москве, после чего ее передали в музей Почты России.
 
 
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