На Тулу идет резкое похолодание

Его пик прогнозируют на 13 мая. Но перед ним нас ждет всплеск тепла!

О резком похолодании в центре страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, вторник, 12 мая станет уникальным днем — температура поднимется до +26 градусов.

Но во второй половине дня начнет холодать. И 13 мая, по прогнозам, мы «вернемся в апрель»: дневная температура составит +9..+14 градусов, ночная — не выше +4..+5 градусов, дожди и облачность.