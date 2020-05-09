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На Тулу идет резкое похолодание

На Тулу идет резкое похолодание

Его пик прогнозируют на 13 мая. Но перед ним нас ждет всплеск тепла!

О резком похолодании в центре страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, вторник, 12 мая станет уникальным днем — температура поднимется до +26 градусов.
 
Но во второй половине дня начнет холодать. И 13 мая, по прогнозам, мы «вернемся в апрель»: дневная температура составит +9..+14 градусов, ночная — не выше +4..+5 градусов, дожди и облачность.
 
Из трех праздничных дней наиболее комфортная погода ожидается 11 мая. 
 
 
 

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:00 +10
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