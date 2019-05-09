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В Туле 150 тысяч человек стали участниками шествия «Бессмертный полк»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина. Видео Сергея Старикова.

В Туле 150 тысяч человек стали участниками шествия «Бессмертный полк»: фоторепортаж

Акция прошла в Туле в седьмой раз.

«Бессмертный полк» начал движение с улицы Менделеевской, прошел через площадь Ленина по главному проспекту и завершил шествие в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

По традиции парадную колонну возглавили ветераны Великой Отечественной войны. Их провезли в открытых машинах по главной улице города-героя.

На протяжении всего маршрута шествие сопровождал Губернаторский духовой оркестр, из передвижных колонок играла музыка, исполнялись военные песни, которые были собраны жителями региона в рамках проекта «45 песен Победы». 

В парадном шествии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как и в прошлом году, он прошел с портретами своих дедов.

Затем около мемориала «Бессмертный полк» и аллеи Победителей в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоялся торжественный митинг. К участникам митинга обратился глава региона:

- Нашим уважаемым, дорогим и любимым ветеранам слава. Вы наша гордость. Мы с вас берем пример. Сегодня самый важный и самый священный праздник - День Великой Победы. Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас. Мы никогда не забудем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. И наш долг сохранять память о них, – сказал глава региона.

После митинга Алексей Дюмин пообщался с ветеранами войны.

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Бессмертный полк в Туле, Фото: 47
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Бессмертный полк в Туле, Фото: 51
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Бессмертный полк в Туле, Фото: 53
Бессмертный полк в Туле, Фото: 54
Бессмертный полк в Туле, Фото: 55
Бессмертный полк в Туле, Фото: 56
Бессмертный полк в Туле, Фото: 57
Бессмертный полк в Туле, Фото: 58
Бессмертный полк в Туле, Фото: 59
Бессмертный полк в Туле, Фото: 60
Бессмертный полк в Туле, Фото: 61
Бессмертный полк в Туле, Фото: 62
Бессмертный полк в Туле, Фото: 63
Бессмертный полк в Туле, Фото: 64
Бессмертный полк в Туле, Фото: 65
Бессмертный полк в Туле, Фото: 66
Бессмертный полк в Туле, Фото: 67
Бессмертный полк в Туле, Фото: 68
Бессмертный полк в Туле, Фото: 69
Бессмертный полк в Туле, Фото: 70
Бессмертный полк в Туле, Фото: 71
Бессмертный полк в Туле, Фото: 72
Бессмертный полк в Туле, Фото: 73
Бессмертный полк в Туле, Фото: 74
Бессмертный полк в Туле, Фото: 75
Бессмертный полк в Туле, Фото: 76
Бессмертный полк в Туле, Фото: 77
Бессмертный полк в Туле, Фото: 78
Бессмертный полк в Туле, Фото: 79
Бессмертный полк в Туле, Фото: 80
Бессмертный полк в Туле, Фото: 81
Бессмертный полк в Туле, Фото: 82
Бессмертный полк в Туле, Фото: 83
Бессмертный полк в Туле, Фото: 84
Бессмертный полк в Туле, Фото: 85
Бессмертный полк в Туле, Фото: 86
Бессмертный полк в Туле, Фото: 87
Бессмертный полк в Туле, Фото: 88
Бессмертный полк в Туле, Фото: 89
Бессмертный полк в Туле, Фото: 90
Бессмертный полк в Туле, Фото: 91
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Бессмертный полк в Туле, Фото: 95
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Бессмертный полк в Туле, Фото: 103
Бессмертный полк в Туле, Фото: 104
Бессмертный полк в Туле, Фото: 105
Бессмертный полк в Туле, Фото: 106
Бессмертный полк в Туле, Фото: 107
Бессмертный полк в Туле, Фото: 108
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Бессмертный полк в Туле, Фото: 114
Бессмертный полк в Туле, Фото: 115
Бессмертный полк в Туле, Фото: 116
Бессмертный полк в Туле, Фото: 117
Бессмертный полк в Туле, Фото: 118
Бессмертный полк в Туле, Фото: 119
Бессмертный полк в Туле, Фото: 120
Бессмертный полк в Туле, Фото: 121
Бессмертный полк в Туле, Фото: 122
Бессмертный полк в Туле, Фото: 123
Бессмертный полк в Туле, Фото: 124
Бессмертный полк в Туле, Фото: 125
Бессмертный полк в Туле, Фото: 126
Бессмертный полк в Туле, Фото: 127
Бессмертный полк в Туле, Фото: 128
Бессмертный полк в Туле, Фото: 129
Бессмертный полк в Туле, Фото: 130
Бессмертный полк в Туле, Фото: 131
Бессмертный полк в Туле, Фото: 132
Бессмертный полк в Туле, Фото: 133
Бессмертный полк в Туле, Фото: 134
Бессмертный полк в Туле, Фото: 135
Бессмертный полк в Туле, Фото: 136
Бессмертный полк в Туле, Фото: 137
Бессмертный полк в Туле, Фото: 138
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