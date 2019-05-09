В Туле 150 тысяч человек стали участниками шествия «Бессмертный полк»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина. Видео Сергея Старикова.

Акция прошла в Туле в седьмой раз.

«Бессмертный полк» начал движение с улицы Менделеевской, прошел через площадь Ленина по главному проспекту и завершил шествие в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

По традиции парадную колонну возглавили ветераны Великой Отечественной войны. Их провезли в открытых машинах по главной улице города-героя.

На протяжении всего маршрута шествие сопровождал Губернаторский духовой оркестр, из передвижных колонок играла музыка, исполнялись военные песни, которые были собраны жителями региона в рамках проекта «45 песен Победы».

В парадном шествии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как и в прошлом году, он прошел с портретами своих дедов.

Затем около мемориала «Бессмертный полк» и аллеи Победителей в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоялся торжественный митинг. К участникам митинга обратился глава региона:

- Нашим уважаемым, дорогим и любимым ветеранам слава. Вы наша гордость. Мы с вас берем пример. Сегодня самый важный и самый священный праздник - День Великой Победы. Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас. Мы никогда не забудем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. И наш долг сохранять память о них, – сказал глава региона.

После митинга Алексей Дюмин пообщался с ветеранами войны.