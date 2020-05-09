Алексей Дюмин поздравил тульских десантников с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с праздником тульских десантников.

«В апреле 1944 года была сформирована ваша дивизия. Её воины внесли неоценимый вклад в Победу. Участвовали в тяжелейших боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. Захватили в плен почти 64 тысячи солдат и офицеров противника. Освободили из немецкого плена 900 советских граждан», — сказал Алексей Дюмин.

За боевые действия в годы Великой Отечественной войны дивизия четыре раза была отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, награждена Орденом Кутузова II степени — за овладение венгерским городом Мор и орденом Красного Знамени — за овладение городом Вена.

«Вы — продолжатели славных боевых традиций поколения победителей. Следуете принципам боевого братства, бесстрашия и отваги. Сегодня мир столкнулся с новыми угрозами. И вы в числе тех, кто надёжно стоит на страже государства и наших граждан. В Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирийской арабской республике — везде вы с мужеством и героизмом, порой ценой своей жизни выполняете все поставленные перед вами задачи по защите нашей Родины», — обратился к военнослужащим губернатор.

376 жителей Тульской области были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, причем 15 человек — дважды. Среди наших земляков 54 полных кавалера ордена Славы.

«Мы склоняем голову перед подвигом всех, кто внес свой бесценный вклад в освобождение Родины. Наш священный долг — хранить и защищать память о нём. Мы всегда будем благодарны нашим ветеранам. И не позволим никому цинично исказить нашу с вами историю и принизить заслуги народа-победителя», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в дивизию праздничный приказ, в котором, в частности говорится:

«Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. Личный состав Вооружённых Сил Российской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства».

К военнослужащим также обратился командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Евгений Тонких.