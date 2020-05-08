Туляки до 15 мая не смогут попасть на приём в налоговые инспекции

Управление ФНС России по Тульской области сообщает, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 12 по 15 мая включительно в инспекциях будет приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков. Ограничения будут действовать до особых распоряжений.

Все услуги можно получить дистанционно через сервисы ФНС России. Там можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и многое другое.