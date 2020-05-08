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«Пятёрочка» поздравит ветеранов с Днём Победы

«Пятёрочка» поздравит ветеранов с Днём Победы

Торговая сеть «Пятёрочка» организует поздравительную программу для ветеранов Великой отечественной войны по всей России.

«Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», фондами «Старость в радость» и «Долго и счастливо» вручит подарки ветеранам и домам престарелых, где сейчас проживают некоторые участники войны и труженики тыла. Бытовая техника (стиральные машины, холодильники, отпариватели, пылесосы, телевизоры), а также продуктовые корзины и наборы санитарно-гигиенических средств отправятся адресно ветеранам в Санкт-Петербурге и в 33 дома престарелых в Ленинградской, Московской, Тульской, Тверской, Смоленской, Ярославской и Волгоградской областях.

Более 26 тысяч ветеранов также получат подарочные карты программы лояльности «Выручай-карта» с 10 000 баллами на покупку продуктов в магазинах «Пятёрочка». Их передадут через органы власти и общественные организации в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Калуге, Белгороде, Липецке, Новосибирске, Новороссийске, Краснодаре, Волгограде, Мурманске, Пскове, Петрозаводске, Великом Новгороде.

Кроме того, 9 мая в 17:00 по московскому времени в своём Instagram-аккаунте «Пятёрочка» проведёт прямой эфир, гостем которого станет популярный певец, участник проекта «Голос» Александр Панайотов. Александр поздравит всех с праздником и исполнит любимые песни военных лет и о войне.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:03
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Место
Тульская область

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