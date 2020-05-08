Афиша мероприятий 9 мая в Туле: всё только онлайн!

Мероприятия проводят учреждения культуры и искусства, молодежные центры. Все мероприятия перенесены на информационные платформы или в соцсети.

Не забывайте, даже в этот праздник мы можем быть вместе, оставаясь дома!

бессмертный полк

Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в режиме онлайн, однако несмотря на это пользователи социальных сетей смогут поучаствовать в шествии. Для этого был создан сайт «Видео к Дню Победы», где каждый желающий за несколько минут может создать видеоисторию о родственнике-герое и поделиться им со всей страной! Сайт оформит ваши снимки, как памятный мини-фильм, который вы сможете скачать и поделиться им в социальных сетях и мессенждерах.

9 мая в 11.00 все желающие могут выйти на балкон или подойти к окну с портретом героя семьи и исполнить песню «День Победы».

Аэростаты над городом-героем

9 мая в 19.00 туляки смогут увидеть парад аэростатов. 5 аэростатов с Георгиевской лентой, знаменем Победы, Флагом России поднимутся на городом.

спасибо ветерану

Онлайн-акция #СпасибоВетерану стартовала в Туле 29 апреля. На агрегаторе сервисов администрации Тулы #МыДома размещена онлайн-карта Тулы с нанесенными метками в виде красных звездочек (всего 198 меток), которые указывают что в данном доме проживает ветеран Великой Отечественной войны. Любой желающий может выбрать ветерана, который проживает в его доме, в соседнем дворе и поздравить его. При выборе ветерана на карте пользователю предлагается оставить поздравление в текстовом или видео форматах. Количество поздравлений не ограничено.

На портале указаны технические характеристики к видео поздравлению, предложены цветовые макеты открыток для написания поздравительного текста. Обязательное условие — завершать свои поздравления словами #СпасибоВетерану. На сегодняшний день на онлайн-карту Тулы загружено более 1000 поздравлений. Посмотреть видео поздравления можно здесь.

Огромное количество добрых слов благодарности адресовано ветеранам в открытках, которые все желающие заполняют интерактивной карте акции #СпасибоВетерану. Присоединяйтесь и вы к акции #СпасибоВетерану.

этот день в истории

9 мая в 9 утра пройдет Победный выпуск «Этот день в истории» организованный патриотическим направлением молодежного центра «Спектр». Выпуск выйдет в формате видео интервью. Речь пойдет о Дне Победы, интересных редких фактах истории этого знаменательного дня и первых праздничных датах Дня Победы после войны. Будет рассказано как люди отмечали праздник, про почести ветеранам и многое другое.

онлайн концерт и оружие победы

9 мая в 17.00 пройдет онлайн-концерт музыкального театра «Gorizont Entertainment» (музыкальный кружок молодежного центра «Родина»). На онлайн-концерте, посвященный Дню победы в Великой отечественной войне прозвучат песни военных лет в исполнении солистов музыкального театра «Gorizont Entertainment» ВКонтакте «Родины», ВКонтакте музыкального театра «Gorizont Entertainment», в их инстаграмм-аккаунте, в YouTube.

9 мая в 17.00 покажут видеоролик «Оружие победы», рассказывающий об оружии и военной технике времен ВОВ, с которыми воевали и победили советские солдаты. Будут представлены макеты некоторых моделей оружия. В ролике используется фото и видео хроника военных лет.

Стихи и песни о войне

9 мая в 9.05 и 13.00 прозвучат стихи о войне, прочитанные артистами Театра «Эрмитаж» в рамках акции #читаемовойне.

9 мая в 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 пройдет онлайн-спектакль «Василий Тёркин» из 7 частей. Артисты театра «Эрмитаж» прочитают отрывки из поэмы Твардовского.

9 мая в 12.00, 16.00 пройдет архивный концерт «Песни Победы» позитив-бэнда «Джазофрения», который был записан 9 мая 2018 на площади Ленина в Туле.

9 мая 20.00 прозвучит премьера песни «Журавли», исполненная артистами и музыкантами Театрально-концертного центра в прямом эфире.

Аудиогид «Память на века»

9 мая в 12.00 проводят аудиогид «Память на века: памятники и мемориалы Тулы, посвященные Великой Отечественной войне». Не выходя из дома, вы сможете увидеть памятники и мемориалы Тулы, посвященные Великой Отечественной войне и узнать их историю.

Концерт «Великим тем годам посвящается!»

9 и 10 мая 2020 года пройдет праздничная концертная программа «Великим тем годам посвящается!». Она включает в себя видео выступлений учащихся и преподавателей, коллективов и солистов Зареченской детской школы искусств на различных концертных и конкурсных площадках.

Документальный вечер «Школа на передовой»

9 мая 2020 года 9.00 — 21.00 пройдет документально-художественный вечер «Школа на передовой». В основу данного документально-художественного вечера лег тот факт, что здание Детской школы искусств имени Германа Галынина, в сороковые годы средней школы № 12, в период героической битвы за Тулу оказалось практически на линии фронта. В эти осадные 45 дней и затем все военные годы школа оставалась на переднем крае борьбы за Победу. С помощью архивных материалов, воспоминаний, газетных статей, а также музыки, поэзии, хореографии это мероприятие расскажет о жизни, мечтах и реальной деятельности военного поколения юных туляков. Образы своих однокашников сороковых годов попробуют воссоздать их сверстники, сегодняшние учащиеся школы искусств.

концерт «Букет Победы!»

9 мая 2020 года 9.00 — 21.00 состоится концерт «Букет Победы!» Сборник песен и хореографических композиций, посвященных Победе.

выставка-акция «Дороги Победы»

9 мая 2020 года проведут выставку-акцию совместно с Тульским отделением РЖД «Дороги Победы», посвященную Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.

фотоархив героев «Бессмертный полк»

9 мая 2020 года в 9 утра пройдет патриотическая акция: «Бессмертный полк». Вы увидите трансляцию фотоархива героев участников художественной самодеятельности и сотрудников Дома культуры «Южный».

«Воспоминания Героя»

9 мая 2020 года в 12.00 пройдет «Воспоминания Героя» совместный интернет проект учреждения с ветеранской организацией в/ч 65/70. Цель проекта знакомство аудитории с авторскими книгами участников ВОВ Льва Горюнова и Романа Ткача. Книги авторов прочитают сотрудники учреждения, участники театральных самодеятельных коллективов. Реализация проекта планируется в социальных сетях учреждения. #ЗаПобеду #СпасибозаПобеду и другие хештеги используемые в дни празднования.

КОНЦЕРТ «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»

9 мая 2020 года 18.00 пройдет праздничный концерт МАУК «КДС» «Мы помним, мы гордимся!» с участием творческих коллективов МАУК «КДС».

9 мая 2020 года 09.00 покажут видеозапись песни «41- 45 ГОД» в исполнении хора ветеранов «Гармония» и хора «Солнышко» (1996 год).

9 мая 2020 года в 14.00 прозвучит литературно-музыкальная композиция «Помнит сердце, не забудет никогда…» 2018 года. Композицию представят с использованием документального материала (видео фрагментов) военных лет.

9 мая 2020 года в 16.00 начнется праздничный концерт «Народного коллектива» театра студии «Притяжение», руководитель Адамова Е. Н. Прозвучат песни военных лет и современные композиции посвященные ВОВ.

Читаем стихи вместе: «Не забывай те грозные года…»

9 мая 2020 года 12.00 прочитают стихи и песни о войне «Не забывай те грозные года…» в исполнении авторов литературной студии «Вега». В программе литературно-музыкальной композиции прозвучат не только авторские произведения, но и известные песни военных лет.

9 мая 2020 года в 10.00 пройдет мероприятие под названием «Поэтическая тетрадь «Памяти Великой победы». Участники театральной студии «Надежа поколений» исполняют стихи ко «Дню победы».

Экскурсия «ПАМЯТНИКИ И ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ КОСОЙ ГОРЫ»

9 мая 2020 года 12.00 проведут обзорную видеоэкскурсию военно-патриотического клуба «Русич» «ПАМЯТНИКИ И ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ КОСОЙ ГОРЫ». Посмотреть экскурсию можно во Вконтакте или на Youtube.

концерт «Победы песни поём все вместе».

9 мая 2020 года в 10.00, 13.00, 15.00 пройдет концерт «Победы песни поём все вместе». Руководитель хора «Гармония» Ольга Попова исполнит песни, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

онлайн-выставка «Дети рисуют мир»

9 мая 2020 года с 11.00 пройдет онлайн-выставка «Дети рисуют мир», на которой можно увидеть фотографии рисунков детей посвящённых 75-летию Победы.

домашние концерты

9 мая 2020 года в 12.00 пройдет домашний концерт «Песни Победы поем дома». Концерт под баян исполнит Бориса Владимировича Рудомазина.

9 мая 2020 года в 15.00 пройдет домашний концерт творческих коллективов и солистов Дома Культуры «Южный» «Салют, Победа!».

9 мая 2020 года в 15.00 пройдет тематический концерт «ВЕТЕРАНАМ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ» вокального коллектива «Откровение», посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне (2015 год).

Акция Символ Победы

9 мая 2020 года в 10.00 пройдет прямая трансляция проекта #СимволПобеды. Участники проекта поучаствуют в мастер-классах поделок из подручных средств, связанных с символами Победы в Великой Отечественной Войне (гвоздика, модели оружия, звезда, Георгиевская ленточка и т. п. ).

проект Кино Победы

9 мая 2020 года 12.00 пройдет проект «#КиноПобеды», в котором запустят хитпарад фильмов о Великой Отечественной Войне с организацией интернет-опроса.

Акция «Кто ты из туляков-героев Войны?»

9 мая 2020 года в 16.00 запустят интернет-челлендж «Кто ты из туляков-героев Войны?», в котором участникам нужно пройти по интеллектуальной схеме описания жизни туляков-героев Великой Отечественной Войны.

проект УлицыПобеды

9 мая 2020 года в 17.00 стартует проект «#УлицыПобеды», в котором покажут видеопрезентацию об улицах Тулы и населенных пунктах, названных в честь событий или имен Великой Отечественной Войны.