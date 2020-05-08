Тульские поисковики обнаружили в Арсеньевском районе массовое захоронение бойцов времен войны

Захоронить бойцов со всеми почестями планируется летом этого года.

В начале мая поисковики отряда «Штурм» проводили разведку на местности в районе деревни Комарево Арсеньевского района. Местная пожилая жительница рассказала, что на старой «барской» аллее после боя захоронили солдат. Женщина сказала, что не помнит в каком году, но произошло это зимой.

Поисковики решили проверить информацию и спустя всего полчаса наткнулись сначала на останки одного бойца и почти сразу же — еще трех.

«У одного при себе были сразу два самодельных медальона, по ним и опознали. 3 мая продолжили работы, нашли останки еще трех бойцов. 6 мая в роще возле деревни Поляны обнаружили останки еще восьми бойцов. 8 мая, там же, еще девятерых», – рассказал руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

На данный момент с этих раскопок опознан один павший воин и еще 11 — из числа обнаруженных в январе. Работы в Комарево сейчас завершены, а в Полянах еще продолжаются.

Захоронение планируется летом этого года, но так как родственники бойцов хотят приехать и проститься с ними, все зависит еще и от ситуации с коронавирусом.