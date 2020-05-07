В Туле индекс самоизоляции снова упал до низкой отметки

Фото из архива Myslo.

По сравнению с соседними регионами, мы хуже всех по уровню самоизоляции.

В Туле индекс самоизоляции граждан опустился до очень низкой отметки. 7 мая на 13.10 он составил всего 1,6 балла. Такие данные предоставляет «Яндекс».

Напомним, чем меньше это значение, тем хуже — значит, туляки не очень соблюдают самоизоляцию.

В соседних регионах, судя по данным «Яндекса», ситуация немного получше. Так, в Рязани индекс самоизоляции составляет 1,7 балла, в Орле и Калуге — 1,9, в Москве — 2,6.

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.