8 и 9 мая в Туле ограничат движение транспорта

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Туле ограничат движение транспорта.



Будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

8 мая с 00.00 до 13.00 по ул. Льва Толстого, на участке от ул. Фрунзе до ул. Софьи Перовской.

9 мая с 00.00 до 10.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

9 мая с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничено движение всех видов транспортных средств: