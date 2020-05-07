В Туле строят мемориальный комплекс «Памяти героев-энергетиков»: как он будет выглядеть?

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Мемориал возведен в южной части Тулы, в районе поселка Менделеевский, где в годы войны проходила передняя линия обороны города.

Строительство началось в прошлом году по инициативе «Россетей» и руководства региона в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Основные строительные работы на объекте завершены, прилегающая территория благоустроена.

Комплекс состоит из пяти площадок, на которых располагаются пять стел, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску высотой 14,18 м (по числу дней войны) в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Монумент увенчан изображением ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны.

С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы, на которых высечены имена энергетиков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Перед обелиском зажгут Вечный огонь.

Сегодня, 7 мая, строительство комплекса проинспектировали губернатор Алексей Дюмин и гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

– В годы войны тысячи энергетиков уходили на фронт добровольцами и сражались на передовой, многие приближали Победу, восстанавливая разрушенную инфраструктуру. На их долю выпали тяжелые испытания, они показали пример героизма, преданности Родине и своей профессии. Мемориальный комплекс в Туле позволит увековечить память об этих мужественных и самоотверженных людях, – отметил Павел Ливинский.

Уже разрабатывается проектная документация второго этапа работ по благоустройству территории мемориала, рядом с которым появится сквер. Завершить создание комплекса планируется к декабрю, тогда же запланировано официальное открытие.

Алексей Дюмин поблагодарил Павла Ливинского за инициативу и реализацию проекта по созданию мемориала. Глава региона отметил, что этот комплекс стал большим подарком всем жителям города-героя.

– В Туле более 120 памятников, мемориалов, братских захоронений, посвященных подвигу солдат, чекистов, ополченцев и рабочих. Это первый в стране столь масштабный мемориал, посвященный энергетикам и их роли в годы Великой Отечественной войны. Энергетики внесли огромный вклад в Победу над врагом. Шли вслед за нашими войсками и первыми приходили на освобожденные от захватчиков территории, в тяжелейших условиях возрождали энергетическую систему, которая обеспечивала работу оборонных предприятий в годы войны, – сказал Алексей Дюмин.