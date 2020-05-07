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На трассе «Крым» в Тульской области пропал мужчина

На трассе «Крым» в Тульской области пропал мужчина

О местонахождении Николая Рыбалкина ничего не известно с 24 апреля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 34-летнего Николая Рыбалкина, который пропал на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе 24 апреля.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, вьющиеся, глаза серые. С собой мог иметь чёрную дорожную сумку. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Рыбалкина, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (906) 530-46-69 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:13 0
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Место
Тульская областьЗаокский районтрасса М2 Крым

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