В Тульской области газовики провели техническое обслуживание Вечных огней

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Тула» завершили техническое обслуживание газового оборудования на мемориальных комплексах с Вечным огнем к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Газовики обследовали 36 мемориалов в 31 населенном пункте области.

Мероприятия проводятся в рамках реализации всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной группой «Газпром межрегионгаз».

В ходе технического обслуживания газовики проверяют исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, регулируют процесс сжигания газа.

Кроме того, в Богородицком, Воловском и четырех населенных пунктах Киреевского района на мемориальных комплексах с Вечным огнем проведены работы по благоустройству и ремонту: покрашены ограждения, восстановлены декоративные элементы вокруг горелки.

В Узловой, Липках, Болохово, Кимовске, Донском, на Кургане Бессмертия в Богородицком районе и в поселках Волово, Косая Гора газовики провели субботники на прилегающих к мемориалам территориях.

По инициативе генерального директора АО «Газпром газораспределение Тула» Николая Воробьева проведена реконструкция братского захоронения в деревне Сныхово, а также проведены капитальные ремонтные работы на Кургане Славы Белевского района.

- В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Я убежден, что послевоенные поколения должны хранить память о героях, отдавших свою жизнь, свое здоровье ради мирного будущего своих потомков. Этой работой газовики вносят свою лепту в сохранение памяти. Это наш священный долг, — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.