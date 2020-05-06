Туляки спасли погибавших в битуме щенков: видео
Чтобы вытащить маленького бедолагу, пришлось переместить чуть меньше десятка бетонных столбов весом 2,5 тонны каждый
Недавно волонтеры и просто неравнодушные туляки узнали о попавших в беду щенках. Малыши забрались под бетонные опоры на ул. Болдина и там прилипли к битуму или гудрону. Нескольких щенков удалось вызволить из плена и очистить от липкой, пахнущей нефтепродуктами массы.
А вот один оказался в месте, где его было невозможно достать. Волонтеры связались с руководством регионального РЖД и там пошли на встречу — выделили рабочих и ремонтную дрезину. Чтобы вытащить маленького бедолагу, пришлось переместить чуть меньше десятка бетонных столбов весом 2,5 тонны каждый. В общей сложности железнодорожники работали около часа.
Волонтеры очень благодарны РЖД, за что-то, что к их просьбе там отнеслись неравнодушно и помогли щенку остаться в живых.
Связаться с волонтерами, чтобы помочь щенкам, или забрать себе одного из них, можно ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, или по телефону +79534236112 (Екатерина)
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