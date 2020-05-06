Туляки спасли погибавших в битуме щенков: видео

Чтобы вытащить маленького бедолагу, пришлось переместить чуть меньше десятка бетонных столбов весом 2,5 тонны каждый

Недавно волонтеры и просто неравнодушные туляки узнали о попавших в беду щенках. Малыши забрались под бетонные опоры на ул. Болдина и там прилипли к битуму или гудрону. Нескольких щенков удалось вызволить из плена и очистить от липкой, пахнущей нефтепродуктами массы.

А вот один оказался в месте, где его было невозможно достать. Волонтеры связались с руководством регионального РЖД и там пошли на встречу — выделили рабочих и ремонтную дрезину. Чтобы вытащить маленького бедолагу, пришлось переместить чуть меньше десятка бетонных столбов весом 2,5 тонны каждый. В общей сложности железнодорожники работали около часа.

Волонтеры очень благодарны РЖД, за что-то, что к их просьбе там отнеслись неравнодушно и помогли щенку остаться в живых.