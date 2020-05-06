новости
новости
Регистрация
Туляки спасли погибавших в битуме щенков: видео

Туляки спасли погибавших в битуме щенков: видео

Чтобы вытащить маленького бедолагу, пришлось переместить чуть меньше десятка бетонных столбов весом 2,5 тонны каждый

Недавно волонтеры и просто неравнодушные туляки узнали о попавших в беду щенках. Малыши забрались под бетонные опоры на ул. Болдина и там прилипли к битуму или гудрону. Нескольких щенков удалось вызволить из плена и очистить от липкой, пахнущей нефтепродуктами массы.
 
А вот один оказался в месте, где его было невозможно достать. Волонтеры связались с руководством регионального РЖД и там пошли на встречу — выделили рабочих и ремонтную дрезину. Чтобы вытащить маленького бедолагу, пришлось переместить чуть меньше десятка бетонных столбов весом 2,5 тонны каждый. В общей сложности железнодорожники работали около часа.
 
Волонтеры очень благодарны РЖД, за что-то, что к их просьбе там отнеслись неравнодушно и помогли щенку остаться в живых.
 
Связаться с волонтерами, чтобы помочь щенкам, или забрать себе одного из них, можно ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, или по телефону +79534236112 (Екатерина)
 

 

Галерея
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 1
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 2
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 3
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 4
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 5
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 6
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 7
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 8
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 9
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 10
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 11
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 12
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 13
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 14
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 15
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 16
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 17
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 18
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 19
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 20
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 21
Туляки спасли погибавших в битуме щенков, Фото: 22
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
спасениеспасение собакинеравнодушные тулякиживотныеволонтеры
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области газовики провели техническое обслуживание Вечных огней
В Тульской области газовики провели техническое обслуживание Вечных огней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.