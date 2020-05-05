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Скончался почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев

Скончался почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев

Общественный деятель умер 4 мая на 81-м году жизни.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева и глава городской администрации Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Курмаева. Общественный деятель скончался накануне на 81-м году жизни.

С апреля 2002 года Юрий Михайлович работал в Совете Тульского городского отделения ТРО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Юрий Курмаев активно занимался защитой прав и льгот ветеранов и пенсионеров, оказывал им всестороннюю помощь и поддержку, заботился о больных и малоподвижных людях и активно отстаивал их интересы.

Юрий Михайлович внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, организовывал и проводил тематические мероприятия со школьниками и студентами, предоставлял учебным заведениям свои материалы для создания и обновления музеев боевой и трудовой славы.

Прощание с Юрием Курмаевым состоится в среду, 6 мая, в 11.00, в Покровском храме: ул. Калинина, 10-А.

Редакция Myslo также выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.

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